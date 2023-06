Americanflex Colchões reabre loja neste sábado (03) em Apucarana

Neste sábado (03) a Americanflex Colchões reabre as portas em Apucarana, no norte do Paraná, com descontos de até 50% nos produtos. A loja passou por reforma e ampliação para oferecer um espaço mais confortável e um melhor atendimento aos clientes.

O atendimento começa às 9 horas e segue até às 18 horas, horário de funcionamento do comércio local. Além dos descontos, o parcelamento é em até 12 vezes no boleto ou cartão de crédito.

“Vamos trazer as promoções de reinauguração além de trazer descontos do feirão do Shopping Centronorte. Como a loja estava em reforma, durante 1 mês e meio atendemos no shopping”, comenta a consultora Carolina Rowiecki.

Rowiecki destaca que a Americanflex é uma empresa consolidada que está no mercado desde 1958, oferecendo produtos de altíssima qualidade e se destacando por todo o Brasil e pelo mundo.

“É uma marca que está há 65 anos no mercado, uma empresa consolidada que ganhou muita credibilidade por fabricar produtos de alta qualidade”, assinala.

A consultora destaca ainda que a Americanflex sempre prezou pela qualidade dos seus produtos, por isso foi a primeira empresa de colchões do Brasil a conseguir a certificação do INER e do INMETRO. “Nossos colchões contam com espuma diferenciada do mercado, isso confere muita durabilidade ao colchão, além de maior conforto”, reitera.

A Americanflex Colchões fica na Rua Ponta Grossa, 1.689, centro de Apucarana. Telefones: (43) 3201-4673 e (43) 9 9696-4673.

Assista a entrevista com a consultora Carolina Rowiecki:

