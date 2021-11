Da Redação

Americanflex Colchões chega a Apucarana com promoções; Veja

Apucarana ganhou nesta semana uma loja Americanflex Colchões, marca que está no mercado desde 1958 oferecendo colchões de qualidade com durabilidade e conforto. Por conta da inauguração, vários produtos estão em promoção e a loja estará atendendo em horário especial neste final de semana.

De acordo com o consultor Brayan Vieira, a loja oferece produtos com qualidade diferenciada no mercado:



"Estamos chegando em Apucarana trazendo um produto com um grande diferencial de qualidade. A Americanflex foi a primeira marca a ser aprovada pelo Inmetro em qualidade no Brasil, e ao longo do tempo, recebeu vários selos de qualidade, entre eles, o pró-espuma, que atesta a qualidade mensalmente", contou.

Por conta do clima de inauguração, a loja Americanflex Colchões vai atender neste sábado e domingo, com preços e prazos especiais em seus produtos.

"Estaremos abertos neste sábado (19), das 9h as 18h e no domingo (20), das 9h as 16h, com preços e prazos especiais para parcelamento. Lembrando que o horário não será estendido em todo o comércio, somente aqui na loja Americanflex", explicou o consultor.

A Americanflex fica na Rua Ponta Grossa, número 1.695.

Assista:

Americanflex Colchões chega a Apucarana com promoções; Veja - Vídeo por: tnonline