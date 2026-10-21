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AME de Ivaiporã registra 13,6 mil consultas desde setembro

Com investimento superior a R$ 18 milhões do Governo do Estado, a unidade ofertou atendimento clínico em 22 especialidades

Escrito por Da Redação
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AME de Ivaiporã registra 13,6 mil consultas desde setembro
Autor Foto: SESA

O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Ivaiporã já demonstra seu impacto na rede pública de saúde do Vale do Ivaí. Inaugurada em 9 de setembro, a unidade foi projetada para ser um ponto de atenção especializada de referência e registrou um volume expressivo de produção assistencial em seu balanço inicial de funcionamento: foram mais de 13,6 mil consultas médicas e 52,5 mil exames e procedimentos realizados desde o início do atendimento no mês passado.

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Os números refletem a robustez da estrutura física e do aporte financeiro. O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), investiu cerca de R$ 18 milhões no projeto. Desse montante, R$ 13,5 milhões foram destinados à construção do edifício de 2,6 mil metros quadrados e R$ 5 milhões aplicados no sistema de climatização, garantindo conforto e adequação sanitária para pacientes e profissionais, equipamentos e mobiliários.

O objetivo do Governo do Estado com a construção do AME é ampliar o acesso da população a consultas com especialistas, exames e atendimento multiprofissional perto de casa, reduzindo a necessidade de grandes deslocamentos.

Para isso, a unidade do tipo II foi planejada para atender demandas prioritárias e linhas de cuidado estratégicas, contemplando gestantes, crianças menores de um ano, pacientes com hipertensão arterial e diabetes, saúde da pessoa idosa, além de atenção à saúde mental.

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“Esses números expressivos em tão pouco tempo comprovam que o nosso planejamento foi cirúrgico. Nós sabíamos que a região do Vale do Ivaí precisava dessa retaguarda especializada. Quando o Governo do Estado investe mais de R$ 18 milhões em uma estrutura desse porte, o resultado prático é o encurtamento das filas e o fim das viagens exaustivas para os pacientes que antes precisavam buscar esses atendimentos em outras regiões”, ressaltou o secretário de Estado da Saúde, César Neves.

CONSULTAS E ESPECIALIDADES – O braço de atendimento clínico da unidade revela uma forte demanda por acompanhamento contínuo e reabilitação. Do total de 13.640 consultas registradas no período, a estrutura ofertou atendimento em 22 especialidades.

A ortopedia e traumatologia liderou a busca por médicos, com 2.967 consultas, seguida de perto pelos serviços de reabilitação física e motora: foram 2.341 sessões com fisioterapeutas e 1.844 com fonoaudiólogos. A área de neurologia também apresentou alta demanda, contabilizando 1.277 pacientes atendidos.

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O leque de especialidades ofertadas inclui ainda áreas como oftalmologia, otorrinolaringologia, urologia, pediatria, cardiologia, cirurgia vascular e reumatologia, entre outras.

A diretora da 22ª Regional de Saúde de Ivaiporã, Silvia Bovo Tchesuk, destaca que a unidade mudou o patamar da assistência na região. “O AME transformou a realidade da nossa macrorregião. Ter essa capacidade diagnóstica e tantas especialidades médicas à disposição fortalece a nossa rede de atenção de forma gigantesca. Isso garante que os pacientes dos municípios que compõem a nossa Regional recebam um cuidado contínuo, rápido e perto de suas casas”, afirmou.

EXAMES E PROCEDIMENTOS – Paralelamente ao corpo clínico, a capacidade diagnóstica do AME Ivaiporã operou em alta velocidade, contabilizando 52.521 procedimentos.

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A maioria dessa fatia refere-se aos exames laboratoriais, que somaram mais de 43,1 mil testes. A área de diagnóstico por imagem também apresentou forte ritmo de operação, sendo um setor essencial para dar agilidade à conclusão dos diagnósticos iniciados nos consultórios: foram 7.715 ultrassonografias e 2.686 radiografias.

O balanço de procedimentos abrange ainda a confecção de curativos especiais, eletroencefalogramas, tratamentos odontológicos e pequenos procedimentos cirúrgicos ambulatoriais.

Para o presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da 22ª Regional de Saúde de Ivaiporã (CIS-Ivaiporã), Renan Mencke Romanichen, os números iniciais comprovam a eficiência do modelo. “Essa estrutura consolida a força do nosso consórcio e a parceria fundamental com o Governo do Estado. Para os municípios, o AME representa o fim das longas viagens de ambulância e vans para garantir um exame especializado. Estamos entregando resolutividade e qualidade de vida para a nossa população aqui mesmo, fortalecendo as prefeituras de todo o Vale do Ivaí”, ressalta.

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