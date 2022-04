Ambulatório de dermatologia realiza treinamento de PCR

Da Redação

A equipe de profissionais do Ambulatório de Especialidades Dermatológicas – Residência Médica, da Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana, participou de um treinamento ontem que instituiu o protocolo de atendimento durante ocorrência de parada cardiorrespiratória (PCR) em pacientes atendidos no local. A estrutura do ambulatório conta com duas salas de pequenas cirurgias para atendimento da demanda não só da área de dermatologia, mas de toda rede pública municipal de saúde.

O treinamento foi ministrado pelo cirurgião geral Allan David do Prado, responsável pela realização de pequenas cirurgias pela Autarquia de Saúde. “O nosso objetivo é salvar vidas, dar o primeiro atendimento ao paciente com parada cardiorrespiratória enquanto aguarda a chegada do SAMU para encaminhamento hospitalar”, afirma Allan do Prado.

O treinamento contou com a participação da coordenadora do ambulatório Lígia Martins, de uma enfermeira e uma técnica de enfermagem e dos seis residentes de dermatologia.