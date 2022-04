Ambulatório de Dermatologia faz 28 mil atendimento em 3 anos

Da Redação

Somando 28 mil atendimentos prestados aos apucaranenses, o Ambulatório de Especialidades Dermatológicas – Residência Médica – da Autarquia Municipal de Apucarana (AMS) completou neste mês 3 anos de funcionamento. Inaugurado no dia 8 de março de 2019 com mais de dois mil pacientes a espera de consultas na área dermatologia, esse serviço na saúde pública municipal celebra o terceiro aniversário com a fila de espera zerada.

Com a presença do prefeito Junior da Femac e do vice-prefeito Paulo Vital, a comemoração da data reuniu a coordenadora do ambulatório, Lígia Martin, os residentes, médicos e enfermeiros que atuam no setor. “Superamos todas as expectativas, vencemos todas as dificuldades, ofertamos um serviço de qualidade à população e temos a meta de ampliar os serviços”, avalia Lígia Martin.

“Estamos aqui para agradecer vocês. Com quase 28 mil atendimentos em 3 anos, o Ambulatório de Especialidades Dermatológicas tornou-se uma referência para todo o Paraná e para o Brasil. Vocês, residentes, estão ligados a uma iniciativa de sucesso”, afirma Junior da Femac.

O secretário municipal da saúde, Emídio Bachiega, destaca que o Ambulatório de Especialidades Dermatológicas – Residência Médica da AMS tem credenciamento definitivo da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). “São muitas conquistas em 3 anos. A estrutura do laboratório nos permitiu também zerar a fila de pequenas cirurgias da Autarquia Municipal de Saúde”, exemplifica Bachiega.

Bachiega detalha que desde março de 2019, a ambulatório de dermatologia realizou 20.613 consultas, 2.047 sessões de fototerapia, 3.896 pequenas cirurgias, e 1.093 outros procedimentos.

Idealizado e implantado na gestão municipal Beto Preto e Junior da Femac, o ambulatório, além de um serviço público, é o campo de estudo e atuação dos residentes do Programa de Residência Médica, na especialidade de Dermatologia, da AMS. Já foram concluídas duas turmas, formando 4 especialistas em dermatologia. Em 2022 iniciou a terceira turma, com dois novos residentes.

Funcionando no primeiro andar da AMS, o Ambulatório de Dermatologia possui seis consultórios médicos; duas salas de pequenas cirurgias, com vestiário e sala de espera exclusiva; central de material esterilizado; e sala de fototerapia com vestiário. Os equipamentos são de última geração, incluindo a câmara de fototerapia.

A equipe é formada por 6 residentes, 5 dermatologistas, um cirurgião plástico, um cirurgião dermatológico com formação em dermatoscopia, um cirurgião oncológico, um patologista e uma micologista, uma enfermeira e uma auxiliar de enfermagem.