Ambulância do Samu se envolve em acidente no centro de Apucarana

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se envolveu em um acidente de trânsito no cruzamento da Rua Rio Branco com a Rua Desembargador Clotário Portugal, na região central de Apucarana. região central de Apucarana, na tarde deste sábado (7). A viatura seguia para atender uma ocorrência quando colidiu com um carro.

📰 LEIA MAIS: Quem era o adolescente morto após ser agredido por piloto no DF



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada pelo Centro de Operações (Cobom) após a informação de que uma ambulância do Samu havia se envolvido na batida. No local, outra equipe do próprio Samu já prestava os primeiros socorros às vítimas.

Entre os feridos estavam dois socorristas do Samu e o motorista do carro. A vítima que estava no veículo apresentava apenas uma contusão no membro inferior esquerdo, sem lesões graves, e foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Já os dois profissionais do Samu foram levados ao Hospital da Providência pela própria equipe.

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo os bombeiros, a colisão causou grande deformidade tanto na ambulância quanto no carro, indicando forte impacto. A Polícia Militar (PM) foi acionada para registrar a ocorrência e apurar a dinâmica do acidente.

O Corpo de Bombeiros reforçou o alerta aos motoristas para que deem prioridade às viaturas de emergência, que trafegam com sinais luminosos e sonoros ligados, principalmente durante atendimentos, quando o tempo é decisivo para salvar vidas.





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: Lis Kato/ TNOnline Foto: Lis Kato/ TNOnline





Foto: Lis Kato/ TNOnline Foto: Lis Kato/ TNOnline





Foto: Lis Kato/ TNOnline Foto: Lis Kato/ TNOnline





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: Lis Kato/ TNOnline Foto: Lis Kato/ TNOnline



