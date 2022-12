Amarok roubada em Arapongas é encontrada em Apucarana

Da Redação

A Polícia Militar (PM) recuperou uma Volkswagen Amarok, que foi roubada em Arapongas nesta terça-feira (20). O veículo foi encontrado próximo ao km 25 da PR-444, em meio a uma plantação no distrito de Caixa de São Pedro, em Apucarana, no norte do Paraná.

De acordo com o Cabo Rodrigo, a equipe da Patrulha Rural, composta por ele, o Cabo Batista e o Soldado Bruno, recebeu informações de agricultores de que poderia haver um veículo abandonado na região. Os policiais realizaram buscas e conseguiram localizar a Amarok.

No crime, registrado na Rua Tico Tico, no bairro Nova Centauro, em Arapongas, três suspeitos, um deles armado com um revólver, chegaram em um Gol prata e renderam a vítima, que estava andando a pé e havia deixado a Amarok estacionada próximo de onde estava.

Um deles tomou a chave da caminhonete e fugiu. Os outros levaram a vítima também em uma estrada rural da PR-444, próximo à Caixa de São Pedro, e a abandonaram. Além do veículo, o dono também teve o celular roubado e foi obrigado a passar a senha de contas bancárias para os bandidos fazerem transferências via pix.

O proprietário, que após ser abandonado precisou voltar de carona para Arapongas, foi avisado pela polícia sobre o paradeiro e a caminhonete foi encaminhada para a 17ª Subdivisão Policial.

