AMAA recebe Moção de Aplausos na Câmara de Apucarana

Na Sessão Ordinária desta segunda-feira (04.04), a Câmara Municipal de Apucarana entregou a Moção de Aplausos à Associação dos Pais e Amigos dos Autistas Apucaranenses - AMAAA.

De autoria do vereador Lucas Leugi, a honraria foi aprovada por unanimidade dos vereadores em agosto do ano passado, pelos relevantes serviços prestados à comunidade apucaranense, em especial para as pessoas com Transtorno Espectro Autista (TEA) e seus familiares.

“É uma honra poder entregar essa Moção de Aplausos a tão importante Associação da nossa cidade. A AMAA é uma entidade sem fins lucrativos que foi fundada em 2017 e oferece atendimentos terapêuticos as crianças e adolescentes. Os atendimentos são individuais. Uma média de 130 crianças e adolescentes são atendidos”, adiantou Leugi.

A presidente da Associação Maria Aparecida Barreto Honorato que estava acompanhada da Alcídea Maria Silva do Amaral Miras Moreno, agradeceu ao vereador Lucas Leugi pela homenagem e lembrou do projeto de sua autoria e que foi aprovado em 2018 que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Autistas Apucaranenses – AMAA.

A AMAA também oferece o serviço de atendimento educacional, atividades recreativas para socialização, prestar atendimento ás pessoas com TEA (Transtornos do Espectro do Autismo) encaminhadas para atendimento e tratamento especializado.

A Declaração de Utilidade Pública, possibilita a viabilização na busca de recursos e incentivos para elaborar programas de orientação, diagnóstico precoce, através de propaganda e divulgação da temática junto a população em geral, e também através desta Declaração, buscar parcerias tanto a nível Estadual como Federal.

A entrega foi feita durante a Sessão Ordinária e acompanhada por todos os vereadores e vereadora. fonte: Silvia Vilarinho