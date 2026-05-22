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Alysson, natural de Apucarana (PR), comemora título europeu ao lado do príncipe William

Atacante, ex-Grêmio, participou da festa do clube inglês na Turquia junto ao torcedor ilustre da família real; saiba mais

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.05.2026, 13:29:28 Editado em 22.05.2026, 13:51:32
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Alysson, natural de Apucarana (PR), comemora título europeu ao lado do príncipe William
Autor Jogador nascido em Apucarana com o príncipel William - Foto: Reprodução/AGN Football

O atacante Alysson Edward, natural de Apucarana (PR), viveu um encontro especial na última quarta-feira (20). O jogador do Aston Villa, da Inglaterra, foi fotografado abraçado ao príncipe William, primeiro na linha de sucessão ao trono britânico, durante a comemoração do título da Europa League. O Aston Villa garantiu o troféu após fazer 3 a 0 sobre o Freiburg, em Istambul, na Turquia.

-LEIA MAIS: Vídeo gravado em Apucarana que fez o Grêmio contratar Alysson viraliza; veja

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Torcedor fanático do clube inglês, o integrante da família real britânica acompanhou a decisão diretamente das arquibancadas do Tupras Stadium. Após o apito final, registros da celebração mostraram o momento em que o jovem atacante paranaense e o futuro rei da Inglaterra dividiram a alegria pela taça.


Alysson, natural de Apucarana (PR), comemora título europeu ao lado do príncipe William
AutorAtacante Alysson comemora título - Foto: Instagram Alysson


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Alysson, que nasceu em Apucarana, foi revelado pela base do Grêmio e chegou ao time de Birmingham no início desta temporada. Em seu ano de estreia na Europa, o atacante já entrou em campo em três oportunidades com a camisa da equipe, todas em partidas válidas pela Premier League. No entanto, acabou sofrendo inúmeras lesões durante a temporada.

Apesar de não ter atuado na campanha do título e inicialmente não receber uma medalha oficial, o apucaranense acompanhou a decisão na Turquia e ganhou também o noticiário ao receber a medalha de campeão diretamente das mãos do goleiro Emiliano "Dibu" Martínez.


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Alysson, natural de Apucarana (PR), comemora título europeu ao lado do príncipe William
AutorJogador vem sofrendo com lesões na Inglaterra - Foto: : Reprodução/AGN Football


Nas redes sociais, ele celebrou a conquista e os momentos que passou. "Depois de tantos momentos difíceis nessa temporada, principalmente pelas lesões e pelo tempo longe do que mais amo fazer, poder viver dias assim faz tudo valer a pena. Foi uma temporada de aprendizado, de muita paciência e de continuar acreditando mesmo nos momentos mais difíceis. Feliz por viver isso ao lado de pessoas especiais e seguir construindo minha história. E aos torcedores do Villa… obrigado pela festa e por todo apoio do início ao fim. Vocês foram incríveis. UP THE VILLA!! 💜", postou no Instagram.


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Um post compartilhado por Alysson Edward 🤹🏽 (@alysson_edward)



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