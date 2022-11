Alunos visitam gabinete do prefeito Junior da Femac

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Crianças do terceiro ano da Escola Ágape visitaram o prefeito de Apucarana, Junior da Femac, em seu gabinete de trabalho, nesta terça-feira (22). A atividade faz parte do conteúdo de história, no qual os alunos aprendem sobre os três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário.

continua após publicidade .

Na visita, as crianças entregaram ao prefeito Junior da Femac uma carta onde parabenizam a sua gestão e, ao mesmo tempo, fazem algumas reivindicações. Segundo a professora Leonice Plath, os alunos pediram melhorias em algumas ruas e nos parques de lazer de Apucarana.

-LEIA MAIS: Parlamento Jovem de Apucarana visita instituições na Capital

continua após publicidade .

Durante a visita, Junior da Femac falou sobre o seu dia a dia de trabalho e mostrou a cadeira usada pelo primeiro prefeito de Apucarana, Coronel José Luiz dos Santos. Ele também mostrou as bandeiras de Apucarana, do Paraná e do Brasil, além de uma bíblia escrita à mão por centenas de apucaranenses.

Na visita, as crianças também foram acompanhadas do diretor da Escola Ágape, pastor Malcel França, e a coordenadora da escola, Carol Borges.

Siga o TNOnline no Google News