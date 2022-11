Alunos simulam tribunal de júri em Apucarana; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Em meio a debates entre a acusação e a defesa, alunos do primeiro e segundo ano do ensino médio do Colégio Mater Dei realizaram na noite de quinta-feira (10) um simulado de júri no Fórum da Comarca de Apucarana. Entre dez estudantes, cinco fizeram o papel da defesa da qualidade da educação brasileira, tema escolhido ao julgamento, e outros cinco acusaram que o ensino no país não é eficaz.

continua após publicidade .

O coordenador da instituição de ensino, Bruno Lacerda, auxiliou no projeto, que teve como juíza a professora de redação Rosana Silva. Participaram também professores e advogados, que fizeram o papel de jurados, além de alunos e pais que acompanharam o simulado.

-LEIA MAIS: Iluminação natalina já chama atenção nas ruas de Apucarana

continua após publicidade .

“Dividimos dez alunos da primeira série do ensino médio e segunda série para que atuassem como advogados ou promotores de justiça e elencamos um tema, que achamos relevante para a discussão, que foi a questão da educação brasileira. Será que a educação brasileira cumpre seu papel na sociedade, de formar bons cidadãos, pessoas conscientes dos seus direitos”, explicou.

O coordenador comenta que o projeto, que já era realizado anos anteriores, voltou após as complicações da pandemia e destaca a importância do simulado. “Esse é um projeto antigo que temos que visa vários aspectos na formação do aluno como por exemplo desenvolver a oralidade, a argumentação, uma linguagem mais coloquial, uma expressão corporal. No período pandêmico, tivemos que paralisar a atividade, mas voltamos com força total”, disse.

Bianca Leciuk, aluna do segundo ano do colegial, foi uma das advogadas de defesa no júri e valorizou o debate do tema no simulado. “Vim defender a educação brasileira, sendo suficiente para a formação do cidadão. Acho muito interessante o projeto porque possibilita nós do ensino médio nos inteirarmos com o meio do direito. Existem vários modos de pensar, sobre o sistema educacional brasileiro e o debate é sempre algo muito bom, a crítica é sempre fundamental para a construção de uma sociedade”, comenta.

Ao fim do simulado, os alunos que defenderam o ensino brasileiro venceram pelo voto dos jurados por 5 a 2. null - Vídeo por: Reprodução

Siga o TNOnline no Google News