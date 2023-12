Alunos recebem prêmio por criação de projeto inovador em Apucarana

Dois alunos do Colégio Estadual São Bartolomeu foram premiados com tablets em solenidade realizada na noite desta terça-feira (19), no Conecta Apucarana, por terem se destacado no Conexão Jovem, um programa desenvolvido pelo Sebrae que envolveu sete colégios do município. A instituição de ensino também foi contemplada com um computador. Veja o vídeo abaixo.

continua após publicidade

A ideia da dupla vencedora Adryan Henrique da Silva Gomes e Eduardo Dalcin Matias foi a que mais obteve pontuação da bancada em uma competição que envolveu mais de 200 estudantes, conforme explica a coordenadora do Conecta, Letícia Idalgo. "A gente leva em conta o jeito que eles apresentam, a ideia deles, que foi uma educação de qualidade. Eles tiveram uma ideia de aplicativo muito sustentável. Geralmente a ideia tem que ser escalável, que consegue ser uma coisa duplicada para virar uma empresa", disse a coordenadora.

-LEIA MAIS: Conecta Apucarana apresenta mapeamento do ecossistema de inovação

continua após publicidade

Eduardo conta que o projeto foi desenvolvido pensando em uma forma de direcionar as pessoas ao mercado do marketing. "A ideia é de uma empresa que oferece capacitação profissional na área do marketing digital. Ela vai ensinar desde o início até o [nível] avançado, e depois disso fazer uma indicação dessa pessoa que terminou o treinamento com a gente a uma empresa", explicou o estudante.

Elmo Gonçalves Rodrigues, diretor do Colégio São Bartolomeu, do Jardim Ponta Grossa, esteve na solenidade e comemorou a conquista dos alunos. "Para nós é um orgulho porque somos de uma escola de periferia que muitas vezes não é vista, e ter conseguido um prêmio excelente com esses meninos dedicados, que fizeram um trabalho e uma apresentação excelente, nos deixa super orgulhosos", disse.

O vice-presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia), Jayme Leonel, ressaltou a importância da metodologia desenvolvida com as escolas na cidade. "É uma iniciativa que teve a participação da Prefeitura e Sebrae. Um projeto grandioso que envolveu cerca de 200 alunos e isso demonstra que são alunos diferenciados, então, parabenizamos os dois alunos com o diploma que certamente vão guardar para vida toda", frisou Leonel.

Siga o TNOnline no Google News