Alunos realizam campanha de conscientização de segurança no trânsito

A Semana Nacional do Trânsito é comemorada anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro. Para conscientizar os motoristas e pedestres sobre a importância do respeito à legislação e da direção defensiva, a Autarquia Municipal de Educação e a Guarda Civil Municipal estão distribuindo panfletos informativos à população pelas ruas de Apucarana. A programação começou ontem (18), com a participação dos estudantes da Escola Municipal João Antônio Braga Côrtes, na Vila Formosa, e da Escola Municipal Professor Alcides Ramos, no Núcleo Osmar Guaracy Freire.

O prefeito Junior da Femac lembrou que a principal causa dos acidentes é a imprudência no trânsito. “Segundo a última atualização da Organização Mundial da Saúde, as fatalidades no trânsito são responsáveis por 1,35 milhão de mortes e deixam entre 20 e 50 milhões de pessoas com lesões não fatais, por ano, em todo o mundo. E o Brasil está entre os dez países que mais registram acidentes em suas ruas, estradas e rodovias. Ainda conforme a OMS, os principais fatores de risco são a não utilização de itens obrigatórios como capacetes, cintos de segurança e cadeirinhas para crianças, distrações como o uso de telefones celulares e outros aparelhos eletrônicos e falta de revisão dos veículos,” disse.

A Guarda Civil Municipal é parceira da Autarquia Municipal de Educação no desenvolvimento do projeto Educação e Cidadania para o Trânsito. “Além desta atividade desenvolvida na Semana Nacional do Trânsito, os nossos agentes percorrem todas as escolas municipais ao longo do ano, ministrando palestras sobre segurança nas vias às turmas do 4º Ano,” afirmou o comandante da GCM, Reinaldo Donizete de Andrade.

A programação segue até a próxima segunda-feira (25), quando será realizada a premiação dos estudantes da rede municipal de ensino que se sobressaíram na edição deste ano do Concurso de Redação sobre o Trânsito, às 9 horas, no salão nobre da Prefeitura de Apucarana.

