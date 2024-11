Alunos passam mal após jantar no restaurante da Unespar Apucarana

O Restaurante Universitário (RU) da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), campus Apucarana, foi fechado temporariamente nesta terça-feira (29), após relatos de intoxicação alimentar por parte dos estudantes e servidores que passaram mal após comerem refeições servidas no local. A direção não tem informação sobre o número de alunos que apresentaram sintomas de intoxicação alimentar, pois muitos relatos foram publicados nas redes sociais. O Diretório Central dos Estudantes (DCE), entanto, afirma que pelo menos um aluno precisou ser hospitalizado após fazer uma refeição no RU. (Assista reportagem abaixo)

Entre os alunos que passaram mal está uma estudante do curso de Serviço Social que costumava jantar todas as noites no restaurante da instituição. Ela sentiu um mal-estar em 18 de outubro e, na semana seguinte, outros relatos parecidos começaram a surgir. "Eu vomitei após sentir bastante enjoo e dor no estômago. Não procurei atendimento médico, mas no dia seguinte continuei com dor. No dia 24 (quarta-feira) muitas pessoas já começaram a relatar situações parecidas", contou a estudante que pediu para não ter o nome divulgado.

Conforme o diretor em exercício da Unespar Apucarana, Leonardo Sartori, três servidores do campus também tiveram sintomas parecidos. Um deles procurou atendimento médico que apontou suspeita de intoxicação.

Diante dos relatos, a direção notificou a empresa responsável pelo restaurante na sexta-feira (25) e solicitou diversas medidas como análise clínica das amostras dos alimentos servidos, análise da água, registro de procedência de alimentos, além de medidas de limpeza de caixa d'água, fossa séptica, desinfecção, adoção de boas práticas e mudanças nos procedimentos atuais. Em resposta, a concessionária do RU comunicou o fechamento temporário para atender as solicitações.

Caso a empresa concessionária não atenda as medidas, pode sofrer sanções prevoistas no contrato. "As sanções vão desde notificação até rompimento de contrato. São procedimentos que precisarão ser avaliados pelo setor jurídico da universidade. O RU é uma conquista do nosso campus, pois somente Apucarana possui um RU com subsídio universal dentro da Unespar. Porém, precisamos ter garantia completa do concessionário que o serviço atenda todas as questões de saúde e legalidade para manter o bem-estar da comunidade acadêmica", ressaltou Sartori.

Segundo o diretor em exercício, a empresa assinou o contrato de concessão do R.U. em abril deste ano. "A reabertura do restaurante ocorrerá somente após a apresentação de um relatório detalhado contendo as devidas medidas adotadas para garantir a saúde e segurança dos usuários", afirmou.

O presidente do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Unespar Apucarana, Eduardo Felipe de Carmargo, informou que uma estudante do curso de Turismo foi hospitalizada após apresentar sintomas de intoxicação alimentar. "Realizaremos um formulário online para analisar quantos estudantes foram intoxicados e quantos necessitaram de serviços médicos para entender o impacto da intoxicação. O fechamento do RU não é uma alternativa, tal fato atrasa o desenvolvimento dos estudantes, pois a alimentação é estritamente necessária".

