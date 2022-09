Alunos ficam sem luz após furto de fiação em escola de Apucarana

Da Redação

Dezesseis cabos de energia, totalizando 112 metros de fios, foram furtados na madrugada desta segunda-feira (12) no Colégio Estadual Vale do Saber, localizado no Jardim Monções, em Apucarana. Segundo boletim de ocorrência registrado pela direção da escola junto à Polícia Militar, os criminosos cortaram a fiação direto do transformador, no poste, e também na caixa de energia do prédio. O colégio, que funciona em um imóvel do município, é alvo frequente de furtos.

Segundo a PM, a direção da escola foi avisada por volta das 3 horas pela empresa terceirizada responsável pelo monitoramento do prédio que a energia havia caído e iriam fazer patrulhamento para verificar a situação. O patrulhamento foi feito, mas nada irregular teria sido constatado. Pela manhã, no entanto, quando a equipe pedagógica chegou no colégio descobriu o furto.

A reportagem apurou que as aulas não foram suspensas apesar da falta de energia. No entanto, a secretaria está impossibilitada de trabalhar e há uma preocupação a respeito da comida armazenada nos freezers da escola. Segundo o Núcleo Regional de Educação (NRE), como o prédio é municipal, a prefeitura já foi acionada para promover os reparos. A superintendência de iluminação pública do Iddeplan já esteve na escola.

Esse é o sétimo furto registrado no colégio desde o início do mês de julho. Alimentos, equipamentos e fiação foram levados em situações anteriores.

Além do colégio, o complexo abriga um depósito da prefeitura. Uma parte do prédio que abrigava o setor de odontologia do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí (Cisvir) foi desocupada recentemente.

A onda de furtos se acirrou após os vigias que atuavam no prédio terem sido dispensados. Atualmente, a escola conta com sistema de monitoramento e alarme, que demandam de energia elétrica e, portanto, não estão funcionando.

