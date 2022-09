Alunos estão sem energia elétrica em colégio de Apucarana há dez dias

Da Redação

Cerca de 120 alunos do Colégio Estadual Vale do Saber, de Apucarana, no norte do Paraná, estão assistindo às aulas sem luz há 10 dias por conta de um furto de cabos de energia elétrica. O imóvel foi cedido ao Estado pela Prefeitura, que é responsável pela manutenção externa. A administração municipal informou que o conserto ainda não foi realizado por conta da chuva e que espera o tempo melhorar para realizar o serviço.

O crime foi registrado na madrugada de 12 de setembro. Os ladrões furtaram dezesseis cabos de energia, totalizando quase 120 metros de fios. O Colégio Estadual Vale do Saber funciona desde 1996 nas antigas instalações do Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (Caic), na Avenida Aviação, 2.100, no Jardim Monções, em Apucarana.

Segundo boletim de ocorrências registrado pela direção da escola junto à Polícia Militar (PM), os criminosos cortaram a fiação direto do transformador no poste em frente ao estabelecimento de ensino e também na caixa de energia do prédio. Três dias depois do furto da fiação, ladrões voltaram a invadir o colégio na madrugada do último dia 16, levando dez notebooks e caixas de som. Portas e vidros foram destruídos e ainda não foram consertados por conta da falta de energia elétrica. O novo furto também foi registrado em boletim de ocorrências junto à PM.

Mesmo sem luz, as aulas foram mantidas. O Colégio Estadual Vale do Saber atende alunos da região dos jardins América e Trabalhista do 6º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. O estabelecimento de ensino também é local de votação para os eleitores da região.

Desde o início de julho, pelo menos oito furtos foram registrados no local. Além do Colégio Estadual Vale do Saber, o complexo do antigo Caic abriga um depósito da prefeitura. O setor de odontologia do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí (Cisvir) também chegou a funcionar no local até recentemente. A direção da escola contratou uma empresa de monitoramento de segurança, mas esse serviço não é o suficiente para conter a criminalidade, já que não há vigias trabalhando no colégio.

A falta de energia elétrica gera reclamação da comunidade escolar. A reportagem foi procurada por pais e também por estudantes que cobram o restabelecimento do serviço.

Procurado pela reportagem, o superintendente de Iluminação Pública do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), engenheiro eletricista Lafayete dos Santos Luz, afirma que a chuva dos últimos dias atrasou o conserto. Segundo ele, o serviço tem certa complexidade e exigirá praticamente um dia útil para ser concluído.

“Nossa equipe está de prontidão. Também temos pressa em resolver a situação, mas a chuva está atrapalhando desde a semana passada, na verdade. Infelizmente, não é possível realizar o conserto com o mau tempo, porque é um risco para os operários da prefeitura, já que os cabos foram cortados junto ao transformador no poste” - Lafayete dos Santos Luz, superintendente Idepplan - Lafayete dos Santos Luz, superintendente Idepplan