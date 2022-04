Da Redação

Alunos do município recebem Bolsa de Iniciação Científica

A Prefeitura de Apucarana foi informada recentemente, pela Coordenação do Programa de Mentoria Olímpíca, que é desenvolvido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (MCTI/CNPq), que 22 alunos da rede municipal de ensino foram contemplados com uma Bolsa de Iniciação Científica Júnior.

Segundo a secretária de educação Marli Fernandes, a Bolsa de Iniciação Científica Júnior é destinada a estudantes de baixa renda, atendidos pelo Auxílio Brasil, que participarem e alcançarem bons resultados em olimpíadas de conhecimento organizadas pelo MCTI/CNPq. “Os nossos alunos foram contemplados por terem conquistado medalhas na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), edição de 2020. O CNPq deve pagar a cada um deles R$ 1,2 mil, em doze parcelas,” detalhou.

O prefeito Junior da Femac frisou que a Bolsa de Iniciação Científica Júnior é um incentivo a mais para que as crianças dediquem-se aos estudos. “Além de contribuir para a promoção e a popularização da ciência, a iniciativa é importante porque valoriza o esforço dos alunos. Nós estamos muito felizes de saber que 22 meninos e meninas da nossa rede foram contemplados com a bolsa do CNPq. A educação é a principal ferramenta que o ser humano possui para transformar e melhorar a própria vida,” afirmou.

Os contemplados com a Bolsa de Iniciação Científica Júnior do Auxílio Brasil precisam, necessariamente, participar do Programa de Mentoria Olímpica do MCTI/CNPq, que é composto de tarefas acadêmicas mensais, de caráter obrigatório.

Danielle Albino Custódio, da Escola Municipal Professora Maria Madalena Côco, é uma das alunas que receberá a o incentivo financeiro. A mãe dela, Cleonice Albino, comemorou a notícia. “A minha filha sempre gostou de estudar sobre os astros e planetas. A participação na OBA foi a porta de entrada para uma importante conquista. Quem sabe ela não se torne uma grande cientista no futuro,” disse.

Ao todo, 3.682 alunos da rede municipal de Apucarana participaram da 23ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) em 2020. Destes, 896 conquistaram medalhas no concurso, sendo 330 de ouro, 274 de prata e 294 de bronze.

Conheça os estudantes contemplados com a Bolsa de Iniciação Científica do Auxílio Brasil:

1) Danielle Albino Custório – Escola Municipal Professora Maria Madalena Côco;

2) Gean Carlos Drogui – Escola Municipal Professora Maria Madalena Côco;

3) Wellington Vinicius Antunes de Oliveira – Escola Municipal Professora Maria Duarte Noli;

4) Claudemir Avelino dos Santos Junior – Escola Municipal Monsenhor Arnaldo Beltrami;

5) Yuri Ruan de Araújo – Escola Municipal Luiz Carlos Prestes;

6) Igor Henrique de Oliveira Santana – Escola Municipal Vereador José Ramos de Oliveira;

7) Alisson Emanuel Ribeiro Menezes – Escola Municipal Professor Bento Fernandes Dias;

8) Adryan Leonardo da Silva de Araújo – Escola Municipal Luiz Carlos Prestes;

9) Isabelly Lohainne dos Santos – Escola Municipal Albino Biacchi;

10) Vitor Hugo Vaz Altieri – Escola Municipal Albino Biacchi;

11) Maria Eduarda Garcia de Souza – Escola Municipal João Batista;

12) Matheus Henrique de Almeida Pesce – Escola Municipal João Batista;

13) Thiemy Thayara Pizani Martins – Escola Municipal José Idésio Brianezi;

14) Bruno Henrique Andrade – Escola Municipal Professor Durval Pinto;

15) Joshuan Guilherme Benites Machado – Escola Municipal Albino Biacchi;

16) João Pedro Della Matta – Escola Municipal José de Alencar;

17) João Victor da Silva Santos – Escola Municipal Dinarte Pereira de Araújo;

18) Emanuel Lucas Burzinski – Escola Municipal Professor Durval Pinto;

19) Agatha Rayane Inácio Lopes – Escola Municipal José Idésio Brianezi;

20) Yasmin Faustino da Silva – Escola Municipal Professor Idalice Moreira Prates;

21) Isabelly Vitoria de Oliveira Antunes – Escola Municipal Mateus Leme;

22) Lian Isaque Augusto Maia – Escola Municipal Monsenhor Arnaldo Beltrami.