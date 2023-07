Alunos do município ganham tênis e meias no retorno às aulas; assista

O segundo semestre letivo começou nesta segunda-feira (24) na rede municipal de educação de Apucarana. Aproximadamente 12,5 mil estudantes voltaram às aulas em 24 centros infantis (CMEIs) e 36 Escolas. Além da alegria de reverem os professores e amigos, eles foram presenteados pela administração com pares de tênis e meias. O prefeito Junior da Femac e a secretária Marli Fernandes acompanharam a distribuição dos itens na Escola João Antônio Braga Côrtes (Vila Formosa) e no CMEI Josa Ribeiro (Vila São Carlos).

O prefeito Junior da Femac destacou que a iniciativa é inédita no município. “Para garantir que todas as crianças apucaranenses tenham as mesmas condições de aprendizagem, nós começamos a distribuir, a alguns anos, de forma gratuita, o material escolar e o uniforme aos matriculados nos nossos CMEIs e Escolas. No entanto, esta é a primeira vez que conseguimos licitar e adquirir os calçados e as meias. O processo foi bem trabalhoso, mas estamos extremamente felizes com mais esta conquista da educação", comemorou.

O modelo de tênis que cada criança recebeu varia conforme a sua faixa etária. “Os bebês de até um ano ganharam um par de meias com solado emborrachado. Já as crianças, com idades entre dois e cinco anos, foram contempladas com um par de meias de algodão e um tênis com fechamento em velcro. Por fim, os estudantes maiores, matriculados nas turmas de 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental, nas Classes Especiais e na Educação de Jovens e Adultos, receberam um par de meias de algodão e tênis com cadarços", acrescentou a secretária de educação, Marli Fernandes.

Acompanharam também a distribuição dos tênis e meias na Escola João Antônio Braga Côrtes e no CMEI Josa Ribeiro, os vereadores Tiago Cordeiro de Lima, Mauro Bertoli e Mauro Felippe, os secretários municipais Danilo Acioli (Assuntos Estratégicos), Gentil Pereira (Meio Ambiente), Jossuela Pirelli (Assistência Social), Nikolai Cernescu Jr. (Gestão Pública), Edson Estrope (Indústria e Comércio), Maurício Borges (Comunicação), Gerson Canuto (Agricultura), o diretor-presidente da Autarquia Municipal de Serviços Funerários, José Airton Deco de Araújo, e o superintendente de Atenção Básica da Autarquia Municipal de Saúde, Odarlone Orente.



