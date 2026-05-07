TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
SOLIDARIEDADE

Alunos do Curso de Formação de Praças da PM doam sangue em Apucarana

A iniciativa faz parte das atividades de formação dos futuros policiais

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.05.2026, 14:39:53 Editado em 07.05.2026, 14:39:42
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Alunos do Curso de Formação de Praças da PM doam sangue em Apucarana
Autor Aluna da PM durante ação no Hemonúcleo - Foto: Divulgação 10º BPM

Os alunos do Curso de Formação de Praças do 10º Batalhão da Polícia Militar (BPM), de Apucarana, realizaram na quarta-feira (8) uma doação coletiva de sangue no Hemonúcleo de Apucarana. A ação solidária teve como objetivo reforçar os estoques da rede de saúde da região, que dependem de abastecimento contínuo para o atendimento de vítimas de acidentes, pacientes em tratamento clínico e procedimentos cirúrgicos de emergência.

-LEIA MAIS: Mais de 2,5 mil novos policiais militares iniciam curso de formação no PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A iniciativa faz parte das atividades de formação dos futuros policiais, buscando integrar o compromisso com a segurança pública ao exercício da cidadania e da responsabilidade social. Segundo o comando da unidade, o gesto dos alunos demonstra empatia e valorização da vida, características fundamentais para a atuação na Polícia Militar do Paraná.

A doação de sangue é um procedimento rápido e seguro, essencial para manter a estabilidade dos hemocentros. Para colaborar com o estoque local ou realizar denúncias e solicitações de emergência à Polícia Militar, a população pode utilizar o telefone 190, o aplicativo 190PR ou o canal de atendimento via WhatsApp do 10º BPM pelo número (43) 3426-3134.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
  • Aluno da PM durante ação no Hemonúcleo 1 de 4
    Foto: Aluno da PM durante ação no Hemonúcleo Autor: Divulgação 10º BPM
  • Alunos do Curso de Formação de Praças da PM doam sangue em Apucarana 2 de 4
    Foto: Autor: Divulgação 10º BPM
  • Alunos do Curso de Formação de Praças da PM doam sangue em Apucarana 3 de 4
    Foto: Autor: Divulgação 10º BPM
  • Alunos do Curso de Formação de Praças da PM doam sangue em Apucarana 4 de 4
    Foto: Autor: Divulgação 10º BPM


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana curso de formação Doação de sangue POLICIA MILITAR solidariedade
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV