Alunos do Curso de Formação de Praças da PM doam sangue em Apucarana

Os alunos do Curso de Formação de Praças do 10º Batalhão da Polícia Militar (BPM), de Apucarana, realizaram na quarta-feira (8) uma doação coletiva de sangue no Hemonúcleo de Apucarana. A ação solidária teve como objetivo reforçar os estoques da rede de saúde da região, que dependem de abastecimento contínuo para o atendimento de vítimas de acidentes, pacientes em tratamento clínico e procedimentos cirúrgicos de emergência.

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A iniciativa faz parte das atividades de formação dos futuros policiais, buscando integrar o compromisso com a segurança pública ao exercício da cidadania e da responsabilidade social. Segundo o comando da unidade, o gesto dos alunos demonstra empatia e valorização da vida, características fundamentais para a atuação na Polícia Militar do Paraná.

A doação de sangue é um procedimento rápido e seguro, essencial para manter a estabilidade dos hemocentros. Para colaborar com o estoque local ou realizar denúncias e solicitações de emergência à Polícia Militar, a população pode utilizar o telefone 190, o aplicativo 190PR ou o canal de atendimento via WhatsApp do 10º BPM pelo número (43) 3426-3134.





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1 de 4 Divulgação 10º BPM Foto: Aluno da PM durante ação no Hemonúcleo Autor: Divulgação 10º BPM

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