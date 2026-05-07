Alunos do Curso de Formação de Praças da PM doam sangue em Apucarana
A iniciativa faz parte das atividades de formação dos futuros policiais
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Os alunos do Curso de Formação de Praças do 10º Batalhão da Polícia Militar (BPM), de Apucarana, realizaram na quarta-feira (8) uma doação coletiva de sangue no Hemonúcleo de Apucarana. A ação solidária teve como objetivo reforçar os estoques da rede de saúde da região, que dependem de abastecimento contínuo para o atendimento de vítimas de acidentes, pacientes em tratamento clínico e procedimentos cirúrgicos de emergência.
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A iniciativa faz parte das atividades de formação dos futuros policiais, buscando integrar o compromisso com a segurança pública ao exercício da cidadania e da responsabilidade social. Segundo o comando da unidade, o gesto dos alunos demonstra empatia e valorização da vida, características fundamentais para a atuação na Polícia Militar do Paraná.
A doação de sangue é um procedimento rápido e seguro, essencial para manter a estabilidade dos hemocentros. Para colaborar com o estoque local ou realizar denúncias e solicitações de emergência à Polícia Militar, a população pode utilizar o telefone 190, o aplicativo 190PR ou o canal de atendimento via WhatsApp do 10º BPM pelo número (43) 3426-3134.
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Foto: Aluno da PM durante ação no Hemonúcleo Autor: Divulgação 10º BPM
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Foto: Autor: Divulgação 10º BPM
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Foto: Autor: Divulgação 10º BPM
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Foto: Autor: Divulgação 10º BPM