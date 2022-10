Alunos do Colégio Platão realizam 'Feira de Ciências'; veja como foi

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Alunos do ensino fundamental do Colégio Platão, de Apucarana, realizaram nesta quinta e sexta-feira (6 e 7) a Feira de Ciências, onde foram apresentados pelos estudantes, no ginásio esportivo da instituição, projetos das áreas de biologia, biodiversidade animal, astronomia e corpo humano. A feira teve a participação de 215 estudantes dos 6º aos 9º anos. Assista o vídeo abaixo.

continua após publicidade .

A professora Elisangela Molina, coordenadora da Feira de Ciências, explica que o intuito das apresentações é o desenvolvimento dos alunos nas realizações dos projetos. “Fazer esse momento é muito importante e depois de uma pandemia, voltamos a realizar. O objetivo não é só a apresentação em si, mas a sociabilização, resolver conflitos, saber lidar com frustações e vitórias. É muito gratificante vê-los apresentando a feira, explicando o conteúdo”, disse.

-LEIA MAIS: Lojas de brinquedos abrem no domingo para o Dia das Crianças

continua após publicidade .

Elisangela ainda conta que os alunos se empenharam bastante para a realização das maquetes. “Todos eles se dedicaram bastante e estão dando o melhor. Faz 40 dias que começaram as preparações, foram liberadas diversas aulas para produzirem e essa semana foi a fase final. Eles voltam para casa cheio de tinta, cabelo pitado, mas fizeram com muito amor e a maioria foram eles mesmo que fizeram”, explicou.

O aluno Miguel Almeida, que apresentou uma maquete para explicar a questão da genética, disse que a feira é importante para espalhar conhecimentos a todos. “Esse trabalho significa muito mais do que aparenta significar. Além de proporcionar conhecimento para quem não tem como comprar um livro didático para aprender, nós também acabamos aprendemos mais", contou.

continua após publicidade .

Para a estudante Isabela Vargas, os projetos fizeram com que os alunos fossem atrás e pesquisassem os temas que mais se identificaram. “A feira é uma maneira dos alunos pesquisarem mais sobre os temas que eles não veem em sala de aula, como curiosidade, ou até mesmo em que eles se identificam, para já terem uma noção do que gostam ou não gostam para a vida”, disse a aluna, que apresentou maquetes de órgãos, explicando como funciona o sistema imunológico.

Assista como foi a Feira de Ciências nesta sexta-feira (7):

null - Vídeo por: Reprodução

Siga o TNOnline no Google News