Alunos de Engenharia Civil participam de integração no Centro Empresarial Acia

Com o objetivo de aproximar os acadêmicos do curso de Engenharia Civil da prática profissional, estudantes da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) participaram, nesta terça-feira (19), de uma visita técnica ao Centro Empresarial Acia, em Apucarana (PR).

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A atividade foi organizada pela Sociedade de Propósito Específico (SPE), responsável pela administração do empreendimento, e proporcionou aos alunos a oportunidade de conhecer de perto uma das maiores obras em execução no município.

O presidente da SPE, Jayme Leonel, destacou a relação histórica entre a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia) e a UTFPR. “Fomos nós que doamos o terreno onde hoje está instalada a universidade. Também mantivemos o Centro Moda até conseguirmos a federalização. Receber esses alunos aqui é mais um importante capítulo dessa história”, afirmou.

Como forma de incentivo aos futuros profissionais, os estudantes receberam capacetes profissionais de engenharia. Segundo Leonel, o equipamento simboliza a profissão e o compromisso com os estudos. “É um instrumento que identifica o profissional na obra e também representa a importância de acreditar nos objetivos e seguir estudando”, ressaltou.

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O presidente da Acia, Elio Pinto, lembrou que a entidade sempre esteve presente em grandes empreendimentos da cidade. “Participamos da construção do Palácio do Comércio, do Shopping Centro Norte e agora do Centro Empresarial Acia. Estamos oferecendo aos acadêmicos a oportunidade de conhecer, na prática, um dos maiores canteiros de obras de Apucarana”, destacou.

Durante a visita, os estudantes puderam acompanhar detalhes técnicos da construção e conhecer os 11 pavimentos já concluídos do empreendimento.

A acadêmica Isabella Antunes destacou a importância da experiência prática para a formação profissional. “Tivemos a oportunidade de conhecer todo o processo construtivo, analisar projetos arquitetônicos, hidráulicos e elétricos, além de visitar os andares já executados. Ver tudo isso de perto amplia muito nossa visão sobre a profissão e sobre as possibilidades de atuação no futuro”, comentou.

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O estudante Vinicius Paetzold também ressaltou o impacto da visita. “Em sala de aula não conseguimos ter a dimensão real de uma obra desse porte. Foi uma grande oportunidade para entender os diferentes sistemas construtivos, como as lajes tradicionais e com cubetas. É uma experiência que inspira ainda mais a continuar estudando”, afirmou.

O professor da UTFPR, Renan Borelli Galvão, agradeceu à SPE pela recepção e pela oportunidade proporcionada aos acadêmicos. “A entrega dos capacetes e a abertura da obra para visita técnica são iniciativas muito importantes e raras de acontecer. Essa integração entre universidade e setor privado contribui diretamente para a formação dos futuros engenheiros”, concluiu.



