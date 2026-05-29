Alunos de Enfermagem do Colégio Cerávolo celebram tradicional Cerimônia da Lâmpada

Estudantes dos cursos técnicos integrados e subsequentes em Enfermagem do Colégio Estadual Professor Izidoro Luiz Cerávolo, de Apucarana, participaram da tradicional Cerimônia da Passagem da Lâmpada. O evento, que sela o compromisso ético e profissional dos futuros técnicos com o cuidado em saúde, foi realizado na noite do último dia 22 de maio, no Cine Teatro Fênix. A solenidade reuniu familiares, professores, comunidade escolar e autoridades locais para celebrar a formação dos novos profissionais.

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O rito simboliza a continuidade do legado de Florence Nightingale, precursora da enfermagem moderna e historicamente conhecida como "A Dama da Lâmpada". Durante a solenidade, a transição da luz representa não apenas a passagem do conhecimento, mas também a assunção da responsabilidade de zelar pelo próximo. Mais do que um marco simbólico, o ato reforça os pilares da profissão, exigindo dos estudantes dedicação, empatia, humanização e respeito incondicional à vida humana.

A cerimônia contou com a participação do deputado federal Beto Preto (PSD), que direcionou uma mensagem aos formandos. O parlamentar ressaltou a relevância da entrada de novos quadros no sistema de saúde e enfatizou a necessidade de qualificação contínua para o enfrentamento dos desafios diários da área.

Para a direção da instituição, o evento reafirmou a excelência do ensino oferecido pelo Colégio Cerávolo, que busca aliar o rigor da técnica aos valores humanos indispensáveis ao exercício da enfermagem.