Alunos de Apucarana vencem maior maratona de inovação do Paraná

O secretário de Estado da Inovação, Modernização e Transformação Digital (SEI), Marcelo Rangel, esteve em Apucarana nesta segunda-feira (18/12) para a entrega da premiação aos alunos de Apucarana vencedores do Ideathon Paraná 2023, uma maratona de ideias voltada a estudantes dos ensinos fundamental e médio promovida pelo Governo do Paraná, em parceria com a Fundação Araucária, Sebrae/PR, Secretaria da Educação, Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Paraná (Sinepe-PR), prefeituras, e apoio do Sicredi Dexis e TI Paraná.

Sob o tema “Cidades Inteligentes”, o desafio proposto neste ano foi a criação de soluções na segurança pública, trânsito, saúde, cultura e lazer, economia, meio ambiente, mobilidade, planejamento urbano, qualidade de vida, entre outras áreas, com a finalidade de tornar os municípios ambientes mais conectados, eficientes e sustentáveis. Na categoria do Ensino Médio, o grupo Health, de Apucarana, foi o campeão estadual com a proposta de construção de um aplicativo para controle de medicamentos entre pacientes e o SUS. Apucarana também ficou o título na categoria do Ensino Fundamental II. O grupo Segurança Pública de Apucarana apresentou a ideia para criação de um relógio digital com botão do pânico para prevenção da violência contra a mulher.

Audiência pública avalia Plano Municipal de Educação de Apucarana

O evento de premiação, que aconteceu no auditório do Centro Cultural Fênix, contou ainda com a participação do prefeito Júnior da Femac e de parceiros da iniciativa. “O Ideathon representa a evolução que o governo estadual quer para a educação do Paraná e que teve, nesta edição, Apucarana no topo. Município que tem a melhor educação básica do Paraná e que agora também lidera o ranking das ideias inovadoras. A cidade é digna de aplausos. Apucarana ficou em primeiro no Paraná, disputando com Curitiba, Maringá, Ponta Grossa, entre outras cidades de grande porte, demonstrando que a cidade é inovadora e respira tecnologia e inovação”, enalteceu o secretário Marcelo Rangel, parabenizando a todos os envolvidos na organização do Ideathon. “Parabéns a todos. Vamos levar pessoalmente essas duas iniciativas premiadas para o gabinete do Governador Ratinho Júnior, para que a Celepar possa trabalhar as ideias e quem sabe, transformá-las em projetos nacionais. Esse é o objetivo maior do Ideathon, reconhecer ideias que podem transformar positivamente a vida do seu José, da dona Maria”, disse Rangel, destacando o engajamento dos estudantes, professores e das prefeituras.

Cada grupo campeão estadual recebeu além de troféu, R$ 5 mil como prêmio e um tablet para cada integrante. Todos os vencedores municipais receberam um curso de inovação e empreendedorismo do Sebrae. O prefeito Júnior da Femac lembrou que Apucarana abriu o Ideathon Paraná 2023, com a etapa municipal acontecendo no dia 18 de outubro, nas dependências da Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (Acea). “Apucarana tem desenvolvido esforços para criar a cultura da inovação e ver os alunos da cidade conquistando uma competição tão importante como o Ideathon, é motivo de grande satisfação. Uma iniciativa que tem o jeito do Governador Ratinho Júnior, que trata a inovação não como moda, mas como conceito”, destacou o prefeito de Apucarana, salientando ainda a atuação do secretário Marcelo Rangel. “Uma pessoa com capacidade de gestão, que conduz a pasta da Inovação de forma ousada e com resultados”, assinalou, repassando ao gestor estadual uma cópia do “Mapeamento do Ecossistema de Inovação de Apucarana”, um estudo produzido pelo Sebrae no âmbito do Conecta Apucarana, que aponta vocações econômicas, potenciais científicos e tecnológicos, prioridades e um plano de ação com metas a curto, médio e longo prazos de estímulo ao desenvolvimento econômico e tecnológico no município.

Com sete etapas, envolvendo entre outubro e novembro 1042 alunos da rede pública e privada, neste ano o Ideathon Paraná aconteceu nas cidades de Apucarana, Curitiba, Foz do Iguaçu, Jacarezinho, Maringá, Ponta Grossa e Londrina. A avaliação foi realizada por mentores especializados em empreendedorismo, inovação e tecnologia que avaliaram os projetos sob a ótica da: identificação do problema e aplicabilidade na comunidade, solução da proposta, criatividade e a apresentação final diante da banca julgadora.

Presenças – Entre as autoridades presentes na premiação, destaque para a presença da vice-presidente da Fiep e primeira-dama de Apucarana, empresária Carmen Lúcia Izquierdo Martins, do coordenador de Relações Institucionais da SE e coordenador-geral do Ideathon Paraná 2023, Marcus Friedrich Von Borstel, do empresário Jayme Leonel, que no ato representou a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia) e a governança do Conecta Apucarana, do representante do Sebrae, consultor Tiago Cunha, do chefe do Núcleo Regional de Educação de Apucarana, professor Vladimir Barbosa da Silva; da representante do Sesi, Elizandra Estefanuto, da diretora-presidente da Autarquia Municipal de Educação (AME), professora Marli Fernandes, e a representante do Sicredi Dexis, Daniela Kloster Marteli.

Vencedores estaduais Ideathon Paraná 2023 – “Cidades Inteligentes”

Equipe Health – Apucarana (Ensino Médio)

Camila Batista Ferreira (Colégio Osmar Guaracy Freire)

Débora Lemos (Colégio Sesi Arapongas)

Érick Farias (Colégio Sesi Arapongas)

Elias de Osti (Colégio Estadual Professor Izidoro Luiz Ceravolo)

Miguel de Almeida (Colégio Sesi Arapongas)

Equipe Segurança Pública – Apucarana (Ensino Fundamental II)

Ana Heloisa Hermínio Silvano (Colégio Estadual Professor Izidoro Luiz Ceravolo)

Maria Vitória de Oliveira Barreto (Colégio Estadual Alberto Santos Dumont)

Lincoln Gabriel Faria Bianchi (Colégio Estadual Prefeito Carlos Massaretto)

Lucas Piller Lima (Colégio Estadual Professor Izidoro Luiz Ceravolo)

Ana Clara Trocini de Oliveira Teixeira (Colégio Estadual Antônio Garcez Novaes)

