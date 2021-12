Da Redação

Alunos de Apucarana são orientados sobre saúde sexual

Em ação do “Dezembro Vermelho”, uma campanha nacional de prevenção ao HIV/Aids e outras infecções sexualmente transmissíveis, a Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana atuou como parceira no projeto Nossa Escolha, do SESC. A atividade foi desenvolvida durante os meses de outubro e novembro, com alunos do 9º ano Colégio Estadual Padre José Canale.

Contando com o apoio da Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria do Café e do Programa Saúde na Escola (PSE), a técnica de atividades do SESC Ana Carina Fazzio desenvolveu cinco oficinas. Entre os temas abordados estão fisiologia e anatomia do corpo feminino e masculino; métodos contraceptivos; infecções sexualmente transmissíveis; e gravidez na adolescência.

“O projeto Nossa Escolha tem a finalidade de contribuir para a promoção da saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes, assegurando o direito de acesso à informação correta e adequada às diferentes realidades e necessidades. De forma lúdica e dinâmica, os conteúdos abordados agregaram informações e conhecimento para o público-alvo”, afirma o coordenador do PSE, Paulo Ourives.

De acordo com Ourives, essa foi a última ação do PSE neste ano letivo. “Agradeço ao prefeito Júnior da Femac, ao secretário municipal da saúde, Emídio Bachiega, o superintendente da Estratégia Saúde da Família (ESF), Odarlone Orente, pelo apoio no desenvolvimento as inúmeras ações do PSE. Obrigada também às equipes da Atenção Básica de Saúde que atuam de forma transparente e eficiente na prevenção e combate as doenças físicas e mentais”, manifestou Ourives.