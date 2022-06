Alunos de Apucarana são campeões macro regional do Jep´s

Da Redação

O time de estudantes de futsal masculino B , de Apucarana, foi campeão da fase macrorregional, dos Jogos Escolares do Paraná (Jep´s), realizada neste domingo (19), em Ibiporã, quando ganhou da equipe do Colégio Positivo, de Telêmaco Borba, de 5 a 3.

O grupo de alunos do Colégio Platão, de Apucarana, recebe o treinamento de Lucas Tipão, e é formado pelos alunos Chicletes, Vitor, Lucas, João Ricardo, Moreno, Pazine, Math, Felipinho, João Miguel, Murilo, Lucas R. e Miguel durante o jogo.

Durante 17 jogos do Jep´s, os jovens foram campeões em 16 e sofreram apenas um empate no sábado (18), quando o time enfrentou a equipe do Marista de Londrina. O jogo terminou em 2 a 2.

Agora, os atletas se preparam para o jogo da fase estadual, que está marcado para o dia 14 de julho, em Campo Mourão.