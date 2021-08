Alunos de Apucarana participam de concurso de TV

Da Redação

Guilherme Torresan de Oliveira

Os alunos Guilherme Torresan de Oliveira e Thiago Antônio Raimundo, da Escola Municipal Augusto Weyand, de Apucarana, participam do Concurso Televisando da RPC (Rede Paranaense de Comunicação).

Para chegar até a final da votação, os garotos enviaram foto com legenda, respondendo à pergunta: 'Como a RPC faz parte do dia a dia da nossa família?'. A escolha pela melhor frase pode ser feita até o dia 9 de agosto pelo link da RPC. As cinco repostas mais criativas levam uma TV para casa.

"Estamos representando Apucarana. Nesta etapa precisamos do apoio de todos vocês para que possamos chegar à final. Por isso, votem quantas vezes puderem. Contamos com vocês e agradecemos o apoio e a torcida de todos!", agradece a professora de Guilherme e Thiago, Tânia Ciesilski Stefani.

fonte: TNOnline Thiago Antônio Xavier Raimundo