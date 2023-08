Alunos de Apucarana garantem 1.008 medalhas na Olimpíada de Astronomia

Mais uma vez a educação básica de Apucarana foi destaque na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), na sua 26ª edição, realizada pela Sociedade Astronômica Brasileira, em parceria com a Agência Espacial Brasileira. Neste ano os alunos das escolas municipais de Apucarana conquistaram um total de 1.008, sendo 598 de ouro (nota 10), 358 de prata (nota 9,4) e 52 de bronze (nota 9,2).

Neste momento, os resultados estão sendo oficializados apenas aos municípios, mas já é possível apurar que as crianças apucaranenses dos terceiros, quartos e quintos anos conquistaram 6% de todas as medalhas outorgadas em todo o Brasil, para um total de 17.232 alunos do ensino básico.

O prefeito Junior da Femac comemora com entusiasmo mais uma conquista das crianças do ensino básico de Apucarana. “Apucarana vem participando da OBA com muita força e determinação nos últimos anos. E isso por que nos interessamos pelo ensino da matemática e da física, trabalhando para despertar esse interesse também nas nossas crianças”, comenta Junior da Femac, acrescentando que Apucarana sedia um pólo de cursos de engenharia em instituições públicas e privadas.

Ele ressalta ainda que o Portal QEDU, da Fundação Lemann, um dos mais renomados do país na abordagem e avaliação da educação, apontou em estudo publicado neste ano, que Apucarana, no Paraná, mantém o melhor rendimento no aprendizado de matemática em todo o sul do Brasil, com o percentual de 89%.

O Portal QEDU trabalha com tecnologias inovadoras e design moderno para facilitar o acesso aos dados educacionais, utilizando referenciais teóricos. O QEDU é um projeto inédito idealizado no Brasil pela Merit e a Fundação Lemann, implantado em 2012. O trabalho do portal visa à melhoria da educação básica no Brasil.

A secretária de educação, Marli Fernandes, afirma que a prova da OBA exige bastante dos estudantes. “As crianças inscritas no nível 1 do concurso, referente ao 3º Ano do Ensino Fundamental, precisaram alcançar nota 8,4 para assegurar a medalha de bronze, 8,6 para prata e 9,2 para ouro. Já no nível 2, os estudantes do 4º e do 5º ano tiveram que atingir média 9,0 para garantir a medalha de bronze, 9,2 para prata e 9,6 para ouro,” explica.

Alunos do ensino básico de Apucarana também participaram da Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG), conquistando 98 medalhas, sendo 26 de ouro, 34 de prata e 38 medalhas de bronze.

