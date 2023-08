Alunos de Apucarana emocionam durante festival de Línguas Estrangeiras

A Autarquia de Educação realizou, na noite desta quinta-feira (24), no Cine Teatro Fênix, o 8º Festival de Línguas Estrangeiras Modernas das Escolas Municipais de Apucarana. Durante o evento, que abordou o tema “Folk Show”, os estudantes apresentaram canções populares do México e dos Estados Unidos, nas línguas espanhola e inglesa, aos seus pais e familiares. Algumas das músicas ainda foram interpretadas na Língua Brasileira de Sinais (Libras).

A disciplina de inglês foi implantada no currículo da rede municipal de educação de Apucarana no ano de 2014. Já o componente de língua espanhola foi incluído na grade de conteúdos que os estudantes devem aprender em 2020. Desde o ano passado, todas as crianças, surdas e ouvintes, matriculadas nas turmas de 1º ao 5º Ano, ainda passaram a aprender a Língua Brasileira de Sinais.

“As empresas, indústrias e comércio da nossa cidade buscam profissionais que tenham bom domínio do português, da matemática, do inglês, do espanhol, de ciências, entre outros conhecimentos. E é nosso dever preparar as crianças para que elas possam exercer as profissões que vierem a escolher e para conquistar os seus sonhos. Os muitos investimentos que temos feito na educação nos últimos anos têm este objetivo: assegurar que todos os meninos e as meninas apucaranenses tenham um futuro brilhante,” disse o prefeito Junior da Femac.

A secretária de educação, Marli Fernandes, frisou a importância do apoio recebido das famílias. “Eu fico comovida em ver esse auditório lotado de pais, irmãos e avós que vieram assistir às apresentações dos nossos estudantes. O apoio e a valorização das famílias são essenciais para o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças. Muito obrigada pela parceria que vocês mantêm com os CMEIs e Escolas Municipais”, agradeceu.

Entre as canções apresentadas pelos estudantes durante o 8º Festival de Línguas Estrangeiras Modernas “Folk Show”, destacaram-se London Bridge, La Cucaracha, Oh Susanna, Dónde usan sombrero, She’ll be coming e La Bamba.

