Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
INOVAÇÃO

Alunos de Apucarana criam protótipo de silo para melhorar segurança em aviários

Trabalho de alunos do Colégio Estadual Cívico-Militar Heitor Furtado de Alencar 5ª Feira Científica do Núcleo de Altas Habilidades/Superdotação

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Alunos de Apucarana criam protótipo de silo para melhorar segurança em aviários
Autor Lucas de Andrade Campos e Enzo de Almeida Gomes mostram protótipo desenvolvido - Foto: Divulgação/AEN

Observar um problema presente nas granjas, pesquisar possíveis soluções e transformar a ideia em protótipo. Esse foi o caminho percorrido por Lucas de Andrade Campos, de 12 anos, aluno do 7º ano do Ensino Fundamental, e Enzo de Almeida Gomes, de 13 anos, do 8º ano, ambos estudantes do Colégio Estadual Cívico-Militar Heitor Furtado de Alencar, em Apucarana.

Os estudantes desenvolveram um protótipo de silo com visor lateral que permite acompanhar o nível da ração sem a necessidade de subir na estrutura ou abrir o equipamento. Construído com materiais acessíveis, o protótipo busca tornar mais seguro e eficiente o controle da alimentação em aviários.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Atingida por temporal, Biblioteca Municipal muda de endereço provisoriamente

Durante a pesquisa, Lucas e Enzo entrevistaram o granjeiro Egídio Wilxenski, associado da cooperativa Cocari. Segundo estimativa apresentada pelo produtor rural, uma solução que permita maior controle visual do estoque pode contribuir para reduzir em até 15% as perdas relacionadas ao manejo inadequado da ração. O percentual ainda não foi validado em escala real e será um dos aspectos analisados nas próximas etapas do projeto.

Para o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda, o projeto demonstra como a pesquisa pode aproximar o conteúdo escolar de situações concretas. “Quando os estudantes observam um problema da comunidade, pesquisam e constroem uma possível solução, eles assumem o protagonismo da aprendizagem. É uma experiência que desenvolve criatividade, pensamento científico e capacidade de trabalhar em equipe”, afirma.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo Lucas, a ideia surgiu quando eles perceberam que, nos silos tradicionais, o produtor não consegue ver a quantidade de ração que ainda está armazenada. “Como a região tem forte presença da avicultura e de propriedades que utilizam esse tipo de estrutura, pensamos em colocar um visor na lateral para tornar essa conferência mais rápida e segura”, conta.

Com orientação da professora de Educação Especial Silvia Wilxenski, os alunos desenvolveram o projeto “Silo inteligente para aviário com visor de nível para monitoramento de conversão alimentar”. Durante o trabalho, eles pesquisaram temas como avicultura, armazenamento de ração, segurança do trabalho e conversão alimentar.

DA IDEIA AO PROTÓTIPO – Para representar o funcionamento do silo, Lucas e Enzo construíram um protótipo com uma garrafa PET. O modelo permitiu observar o deslocamento da ração, testar a posição do visor e avaliar, em pequena escala, como a proposta poderia funcionar em uma estrutura real.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A parte mais interessante foi transformar a ideia em algo que pudéssemos mostrar e testar. Com a garrafa PET, conseguimos acompanhar o nível da ração e entender como o visor poderia funcionar em um silo de verdade”, explica Enzo.

Os estudantes participaram de todas as etapas da pesquisa: identificaram o problema, formularam a hipótese, construíram o protótipo e registraram os resultados. Além disso, também elaboraram um relatório científico e um diário de bordo.

Segundo a professora Silvia Wilxenski, o trabalho foi desenvolvido para que os alunos assumissem papel central na pesquisa. “Eles aprenderam a pesquisar, dividir responsabilidades, superar dificuldades, rever ideias e apresentar uma solução para um problema presente nas granjas da região. O amadurecimento durante o trabalho foi um dos principais resultados do projeto”, afirma.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

SEGURANÇA E CONTROLE – A proposta busca reduzir a necessidade de o trabalhador subir no silo para verificar o nível da ração armazenada, procedimento que envolve risco de queda. A solução ganha relevância em uma região com forte presença da avicultura: Apucarana reúne mais de 300 aviários e mais de 600 silos.

Segundo levantamento de 2026 da Auditoria-Fiscal do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, 394 pessoas no país morreram em acidentes relacionados a silos e estruturas de armazenagem entre 2021 e 2025. Desse total, 39,4% das mortes decorreram de soterramentos, e 18,7% de quedas.

Nos equipamentos tradicionais, geralmente fabricados em chapa galvanizada, a estrutura não permite visualizar externamente a quantidade de grãos ou sementes armazenados. Com a instalação do visor lateral, essa conferência pode ser feita sem a necessidade de acessar a parte superior do silo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além do aspecto relacionado à segurança, o dispositivo pode auxiliar no controle do volume de ração disponível e fornecer informações para o acompanhamento da conversão alimentar, índice que relaciona a quantidade de alimento consumida ao ganho de peso das aves. Esse monitoramento também pode contribuir para reduzir desperdícios, prevenir o desabastecimento e evitar o acúmulo prolongado de ração no equipamento.


Alunos de Apucarana criam protótipo de silo para melhorar segurança em aviários
AutorProtótipo permite visualização do nível de ração para aviários - Foto: Divulgação


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Até o momento, o projeto demonstra o conceito e permite visualizar o funcionamento da proposta em pequena escala, mas a solução ainda não foi testada em um silo de aviário.

A segunda fase do projeto, voltada à análise da viabilidade técnica da solução em escala real, está prevista para começar neste mês de outubro. Os estudantes devem realizar visitas de campo a cooperativas para conhecer diferentes estruturas de armazenamento, conversar com profissionais do setor e avaliar possibilidades de adaptação do visor aos silos utilizados nas propriedades rurais.

FEIRA CIENTÍFICA – O projeto esteve entre os 200 selecionados para a 5ª Feira Científica do Núcleo de Altas Habilidades/Superdotação (FENAAH/S), em Foz do Iguaçu, região Oeste. A edição de 2026 recebeu 867 inscrições de escolas da rede estadual e teve como tema “Onde a curiosidade se transforma em descoberta”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Promovida pela Secretaria de Estado da Educação, por meio do Departamento de Educação Inclusiva (Dein) e do Núcleo de Altas Habilidades/Superdotação (NAAH/S), a feira estimula o protagonismo estudantil, o desenvolvimento do método científico e a busca de soluções para problemas reais.

Os projetos selecionados foram desenvolvidos por estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio e abrangeram sete áreas do conhecimento: Ciências Agrárias, Ciências da Saúde, Ciências Exatas, Ciências Sociais, Ciências Naturais, Ciências Humanas e Tecnologias.

ALTAS HABILIDADES – Altas habilidades e superdotação são termos equivalentes e integram a Educação Especial. Para identificar os estudantes, a Seed-PR utiliza como referência o Modelo dos Três Anéis, desenvolvido pelo pesquisador Joseph Renzulli. A abordagem considera habilidade acima da média, criatividade e elevado comprometimento com a tarefa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Colégio Estadual Cívico-Militar Heitor Furtado de Alencar mantém, há quatro anos, uma sala voltada ao atendimento de estudantes com altas habilidades/superdotação. Atualmente, o espaço atende 33 alunos e desenvolve ações de enriquecimento curricular e projetos relacionados às habilidades e aos interesses dos estudantes.


Alunos de Apucarana criam protótipo de silo para melhorar segurança em aviários
AutorModelo é apresentado em feiras - Foto: Divulgação AEN


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
altas habilidades Apucarana desenvolvimento de competências inovação na avicultura monitoramento de ração pesquisa científica escolar prototipagem educativa segurança no trabalho rural
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV