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CONCURSO DOS NOVOS

Alunos da UTFPR de Apucarana são finalistas em festival de moda

Eacontece entre os dias 9 e 12 de junho, em Fortaleza, reunindo estudantes, estilistas, pesquisadores e profissionais da moda de diferentes regiões

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.05.2026, 16:25:58 Editado em 28.05.2026, 16:25:52
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Alunos da UTFPR de Apucarana são finalistas em festival de moda
Autor Equipe da UTFPR de Apucarana finalista - Foto: Reprodução

Alunos do curso de Design de Moda da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Apucarana, foram selecionados entre centenas de inscritos de todo o país como finalistas do Concurso dos Novos, competição realizada dentro do DFB Festival, considerado um dos maiores eventos de moda autoral da América Latina.

-LEIA MAIS: "Mais Enem" oferta vagas para 20 cursos nos campi de Apucarana, Cornélio Procópio e Londrina

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O festival acontece entre os dias 9 e 12 de junho, em Fortaleza (CE), reunindo estudantes, estilistas, pesquisadores e profissionais da moda de diferentes regiões do Brasil. Representando Apucarana e o Paraná, a equipe finalista apresenta a coleção “Panegírico das Águas”, um trabalho autoral desenvolvido a partir de pesquisa conceitual, experimentação estética e desenvolvimento coletivo.

A coleção foi criada por estudantes da UTFPR que atuam em diferentes frentes do projeto: Duda Oliveira e Ian Cazange no styling; Luzia Marcelino e Analu Nakamura no desenvolvimento de produtos; Gustavo Borin e Logan Martins na criação e pesquisa. O conjunto da obra também conta com uma trilha sonora autoral desenvolvida especialmente para o desfile, com pesquisa e direção de Giovane de Assis e produção musical de Imagina Beats, ampliando a experiência estética da coleção e fortalecendo o diálogo entre moda, música e narrativa sensorial. A chegada à final do concurso reafirma a relevância do curso de Design de Moda da UTFPR Apucarana no cenário nacional.

Reconhecido pela formação crítica, técnica e autoral de seus estudantes, o curso vem se destacando por incentivar processos criativos ligados à pesquisa, sustentabilidade, inovação e identidade cultural, aproximando a produção acadêmica das transformações contemporâneas da moda brasileira. Além da importância acadêmica e artística, a participação no festival representa uma oportunidade concreta de inserção profissional e visibilidade nacional para os estudantes envolvidos.

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O Concurso dos Novos é reconhecido como uma das principais vitrines para novos talentos da moda no país, promovendo conexões entre universidades, indústria criativa, imprensa especializada e grandes nomes do setor. Agora, os finalistas mobilizam apoio para viabilizar a participação presencial no evento, buscando recursos destinados aos custos de viagem, estadia, alimentação e transporte da equipe até Fortaleza.

A iniciativa pretende garantir que os estudantes possam representar Apucarana e o Paraná em um dos mais importantes espaços de circulação da moda autoral brasileira. Empresas, instituições, marcas e apoiadores interessados em colaborar com a participação da equipe podem contribuir por meio de parcerias, patrocínios e apoios culturais, fortalecendo não apenas a formação dos estudantes, mas também a presença da produção criativa paranaense em âmbito nacional.


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