Alunos da UTFPR de Apucarana são finalistas em festival de moda

Alunos do curso de Design de Moda da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Apucarana, foram selecionados entre centenas de inscritos de todo o país como finalistas do Concurso dos Novos, competição realizada dentro do DFB Festival, considerado um dos maiores eventos de moda autoral da América Latina.

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O festival acontece entre os dias 9 e 12 de junho, em Fortaleza (CE), reunindo estudantes, estilistas, pesquisadores e profissionais da moda de diferentes regiões do Brasil. Representando Apucarana e o Paraná, a equipe finalista apresenta a coleção “Panegírico das Águas”, um trabalho autoral desenvolvido a partir de pesquisa conceitual, experimentação estética e desenvolvimento coletivo.

A coleção foi criada por estudantes da UTFPR que atuam em diferentes frentes do projeto: Duda Oliveira e Ian Cazange no styling; Luzia Marcelino e Analu Nakamura no desenvolvimento de produtos; Gustavo Borin e Logan Martins na criação e pesquisa. O conjunto da obra também conta com uma trilha sonora autoral desenvolvida especialmente para o desfile, com pesquisa e direção de Giovane de Assis e produção musical de Imagina Beats, ampliando a experiência estética da coleção e fortalecendo o diálogo entre moda, música e narrativa sensorial. A chegada à final do concurso reafirma a relevância do curso de Design de Moda da UTFPR Apucarana no cenário nacional.

Reconhecido pela formação crítica, técnica e autoral de seus estudantes, o curso vem se destacando por incentivar processos criativos ligados à pesquisa, sustentabilidade, inovação e identidade cultural, aproximando a produção acadêmica das transformações contemporâneas da moda brasileira. Além da importância acadêmica e artística, a participação no festival representa uma oportunidade concreta de inserção profissional e visibilidade nacional para os estudantes envolvidos.

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O Concurso dos Novos é reconhecido como uma das principais vitrines para novos talentos da moda no país, promovendo conexões entre universidades, indústria criativa, imprensa especializada e grandes nomes do setor. Agora, os finalistas mobilizam apoio para viabilizar a participação presencial no evento, buscando recursos destinados aos custos de viagem, estadia, alimentação e transporte da equipe até Fortaleza.

A iniciativa pretende garantir que os estudantes possam representar Apucarana e o Paraná em um dos mais importantes espaços de circulação da moda autoral brasileira. Empresas, instituições, marcas e apoiadores interessados em colaborar com a participação da equipe podem contribuir por meio de parcerias, patrocínios e apoios culturais, fortalecendo não apenas a formação dos estudantes, mas também a presença da produção criativa paranaense em âmbito nacional.





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