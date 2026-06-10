Alunos da UTFPR Apucarana disputam vaga para etapa mundial da Olimpíada Nacional de Inteligência Artificial

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Campus Apucarana, com apoio da Secretaria do Estado para Inovação e Inteligência Artificial (SEIA), celebra mais um importante resultado na área de inteligência artificial.

Quatro estudantes dos cursos de Engenharia de Computação, Engenharia Civil e Engenharia Elétrica estão entre os finalistas da 2a edição da Olimpíada Nacional de Inteligência Artificial (ONIA) e disputaram na última terça-feira (9), uma vaga para representar o Brasil na etapa internacional da competição, que será realizada no Cazaquistão.

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Os acadêmicos Giovani Lemos Proença, João Pedro Arruda da Silva, João Pedro de Castro Perdigão e Thais Cristina Costa conquistaram classificação para a quarta fase da olimpíada, após se destacarem entre centenas de milhares de participantes de todo o país.

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A ONIA é uma competição nacional criada para identificar e estimular jovens talentos na área de Inteligência Artificial. Ao longo de várias etapas, os participantes são desafiados a resolver problemas envolvendo programação, lógica computacional, matemática, raciocínio algorítmico e conceitos relacionados a IA, desenvolvendo habilidades cada vez mais valorizadas no cenário tecnológico global.

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Após avançarem pelas etapas anteriores, os estudantes enfrentaram a prova da quarta fase, considerada uma das mais exigentes da competição. O desempenho nesta etapa será determinante uma vaga no Time Brasil IOAI 2026.

Além de representar uma conquista individual para os estudantes, a classificação reforça o protagonismo da UTFPR Apucarana na formação de profissionais altamente qualificados nas áreas de ciência, tecnologia, inovação e inteligência artificial.

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A expectativa agora é pela divulgação dos resultados finais. Caso conquistem a classificação, os quatro acadêmicos terão a oportunidade de representar o Brasil em uma das mais importantes competições internacionais voltadas à Inteligência Artificial, levando o nome da UTFPR Apucarana e do norte do Paraná ao cenário mundial.