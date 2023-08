Alunos da Unespar conhecem startups e cases de inovação

Integrando a programação dos cinco anos do Conecta Apucarana, universitários conheceram startups de empreendedores apucaranenses e cases de inovação. A troca de experiências aconteceu nesta terça-feira (15/08), no anfiteatro José Berton da Unespar. O objetivo é inserir os acadêmicos no ambiente do empreendedorismo voltado à inovação, compartilhando modelos de negócios e os desafios das iniciativas.

O prefeito Junior da Femac citou que o mundo vive atualmente a geração Alpha, que engloba os nascidos a partir de 2010 até as crianças que ainda vão nascer até 2025. O grupo é caracterizado pela curiosidade, a hiperconectividade e pela independência, além de serem pessoas mais questionadoras e que priorizam a experiência. “São pessoas que terão até cinco carreiras ao longo da vida e os negócios precisam ser pensados para atender esse público, estando sempre abertos a mudanças e à inovação”, salienta Junior da Femac.

Junior da Femac lembra que o Conecta Apucarana foi criado visando gerar um ecossistema de inovação. “A intenção foi criar um ambiente favorável para que todos que tenham ideias inovadoras sejam acolhidos. Para colaborar com o processo, criamos o Fundo Municipal da Inovação, que destinou no ano passado recursos de R$ 250 mil e mais R$ 250 mil para 2023”, reitera Junior da Femac.

O painel contou com a presença de Daniel Fernando Matheus Gomes, diretor da Unespar Fecea, e foi intermediado pelo vice-diretor da instituição, Leonardo Fávero Sartori. O painel consistiu em depoimentos e interações com o público de diretores de diversas startups, que apresentaram aos estudantes desafios e superações dos empreendimentos. Entre eles, estavam Paulo Gatto, diretor das startups Apukasoft e Rodcat. “A primeira foi criada para atender o setor público, na chamada GovTech, e a segunda é voltada ao setor privado, com serviços de desenvolvimento de aplicativos personalizáveis, sistema de multiatendimento para whatsapp, ERP de gestão empresarial e vídeo 360 para eventos”, cita o empreendedor.

Os universitários também puderam conhecer a Fanthon Finance, criada por Alexandre Spaciari Kuchpil, e que presta serviços de automação de contas a receber. O vereador Moisés Tavares trouxe a sua experiência com a Ahead coworking, que aluga espaços onde profissionais autônomos e pequenas empresas se reúnem em um mesmo ambiente para compartilhar experiências, custos e recursos.

O empresário Luciano Felipeto Caetano, diretor da Persis Internet, também compartilhou a sua experiência. “Fui um dos precursores da tecnologia de informática em Apucarana, mas nessa época não existia o termo startup”, afirma Luciano, acrescentando que a Persis – criada em 1996 e que se tornou pioneira em internet discada na região – atualmente está presente em 25 cidades e gera 300 empregos diretos.

Wanderlei Faganello, presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia) e do Conecta, afirma que a programação de aniversário visa reforçar o objetivo de criar um ambiente onde o jovem tenha o desejo de ficar em Apucarana. “No caso específico do painel com os startupeiros, o objetivo foi mostrar aos acadêmicos que, além de vagas de emprego, os jovens podem acessar o mercado de trabalho criando empreendimentos inovadores”, ressalta Faganello.

Thiago Cunha, consultor do Sebrae e membro da governança do Conecta Apucarana, afirma que a programação de aniversário começou no sábado e se estenderá até o dia 18 de agosto. “Serão ao todo 14 eventos, durante uma semana, com a expectativa de impactar diretamente 3 mil pessoas. A programação abrange palestras, oficinas, workshops e diversas atividades voltadas aos empresários, estudantes de nível fundamental, médio, técnico e ensino superior”, afirma Thiago Cunha.

