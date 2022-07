Alunos da Unespar conhecem Programa Municipal de Hortas Solidárias

Da Redação

Um grupo de estudantes do 4º ano do curso de Administração, da Universidade Estadual do Paraná (Unespar/Fecea), de Apucarana, conheceu nesta quarta-feira (13), o Programa Municipal de Hortas Solidárias. O objetivo foi apresentar aos universitários práticas sustentáveis que aliam questões sociais, ambientais e de segurança alimentar.

O Programa Municipal de Hortas Solidárias faz parte do Programa Municipal de Economia Solidária e Protagonismo Feminino, da Secretaria da Mulher e Assuntos da Família (Semaf). Conforme Bete Berton, superintendente da Semaf, o programa abrange a unidade-piloto, localizada no Espaço Empreender que ocupa uma área anexa ao antigo IBC da Vila Nova, e outras 15 unidades de produção situadas em diferentes bairros da cidade.

A visita de cerca de 30 universitários das turmas do diurno e noturno aconteceu no Espaço Empreender, onde existe uma grande horta com área de 4 mil metros quadrados. “Dezessete famílias usufruem deste espaço e produzem para o consumo próprio, mas o excedente é comercializado, gerando renda. Também há um trabalho de inclusão, do qual participam 14 internos da ONG Projeto Renascer”, conta Maura Aparecida Fernandes de Oliveira, coordenadora da horta solidária.

Maura acrescenta que a unidade-piloto também é responsável por fornecer mudas para as outras hortas situadas em bairros. “Além disso, fazemos doações de parte da produção para quatro instituições, que são o Lar Sagrada Família, Casa Marta e Maria, asilo e para casa dos refugiados ucranianos”, cita Maura.

A professora Carine Maria Senger afirma que a visita integra as atividades da disciplina responsabilidade socioambiental. “A nossa intenção foi trazer ao conhecimento dos alunos a agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável da ONU. As práticas das organizações, das empresas e gestores públicos devem estar alinhadas com essa agenda. Os alunos vieram para entender o que está sendo feito para alcançar esses objetivos”, explica Carine.

A ideia de conhecer a iniciativa surgiu a partir do relato de uma aluna, cujos pais integram o grupo de 17 famílias que cultivam a horta situada no IBC. “Eu que nem fiz o ginásio fui convidada a ir até a Unespar para falar com gente que está fazendo faculdade. Eu expliquei por mais de uma hora, numa roda de conversa com professores e alunos, como funcionava a horta solidária. Foi um dia especial e eu me senti muito importante”, descreve Dirce de Fátima da Silva.

Dirce e seu marido, que é aposentado, trabalham diariamente na horta situada no IBC da Vila Nova. O casal tem 8 filhos, entre os quais Jaqueline Helena da Silva, que estuda o 4o ano do curso de Administração da Unespar/Fecea. “Durante o dia minha filha é zeladora de escola e, à noite, ela faz o curso de Administração, por isso ela não pôde estar presente durante a visita de hoje. Mas fiquei muito feliz por ela ter comentado em sala de aula sobre o Programa de Hortas Solidárias. Isso mostra que ela tem muito orgulho do que eu faço”, comenta a mãe da universitária.

