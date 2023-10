Alunos da rede municipal de Apucarana vencem no Concurso Agrinho

Apucarana é destaque novamente no Projeto Agrinho. Duas professoras e sete estudantes da rede municipal de educação foram premiados na edição deste ano do concurso. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR-PR) e a Federação da Agricultura do Estado do Paraná (FAEP), em parceria com o Governo do Paraná, divulgaram os resultados na manhã desta segunda-feira (30/10) em cerimônia realizada no Centro de Convenções Expotrade, em São José dos Pinhais.



A aluna Emily Azevedo Ramos, da turma de 1º Ano, da Escola Municipal Augusto Weyand, conquistou o primeiro lugar estadual na categoria Desenho do concurso. Enquanto o estudante Caio Alves Moreira, matriculado no 2º ano da Escola Municipal Presidente Médici, ficou no topo do ranking estadual na categoria redação. Como prêmio, as duas crianças e suas respectivas professoras, Érica Samanta Mendes Rodrigues e Sarita Cristina Taques, ganharam um smartphone e um tablet cada.

Já os estudantes Nicolas Bastolla de Oliveira (Escola Dinarte Pereira de Araújo – 2º Ano), Pedro Henrique da Silva Klain (Escola Professora Marilda Duarte Noli – 4º Ano), Maria Júlia Saponjos Paschoal (Escola Vereador José Ramos de Oliveira – 4º Ano), Luiza Pires (Escola Presidente Médici – 5º Ano) e Thais Cristina Morial Carrascoso (Escola Vereador José Ramos de Oliveira – 5º Ano) foram premiados na fase regional da categoria Redação. Eles e os professores receberam smartphones de presente.

O prefeito Junior da Femac e a secretária de educação Marli Fernandes acompanharam as crianças na solenidade no Centro de Convenções Expotrade. “Apucarana está em festa mais uma vez, comemorando os excelentes resultados alcançados pelos seus estudantes. Premiações como o Concurso Agrinho mostram que estamos no caminho certo, investindo sistematicamente em educação e buscando ofertar a melhor formação aos nossos meninos e meninas”, disse Junior da Femac.

Além dos sete estudantes citados, as professoras Isabela de Oliveira Dias Soares, da Escola Dr. Joaquim Vicente de Castro, e Sandra Helena Alves de Almeida, da Escola Professora Marilda Duarte Noli, foram premiadas na categoria Experiência Pedagógica, fase regional, do Concurso Agrinho. Elas foram agraciadas com um tablet cada.

“O Agrinho é sempre muito concorrido. Em 2023, mais de um milhão de pessoas, de escolas públicas e privadas, de todas as regiões do Paraná, inscreveram seus trabalhos na competição, que abordou o tema “Ações que transformam o mundo”. Parabéns aos estudantes e professores apucaranenses que novamente deram um show de conhecimentos e se sobressaíram nesse concurso tão importante,” congratulou a secretária Marli Fernandes.

Durante o concorrido evento, em São José dos Pinhais, o prefeito Junior da Femac foi cumprimentado por várias autoridades, em reconhecimento pelo histórico de premiação dos alunos e professores da rede municipal de Apucarana. Entre eles o vice-governador Darci Piana, o secretário de indústria e comércio Ricardo Barros; o deputado federal Sérgio Souza; e os deputados estaduais Tiago Amaral, Pedro Paulo Bazana, Anibelli Neto, Luz Cláudio Romanelli, Luiz Courti e Alexandre Curi, que parabenizaram Apucarana pelas conquistas. Representando Apucarana, também participou o presidente do Sindicato Rural Patronal, Geraldo Maroneze.

