Alunos da Polícia Militar de Apucarana realizam aulas de tiro

Os alunos do 1º Curso de Formação de Praças (CFP) do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM), turma 2022, iniciaram neste mês de fevereiro as aulas de tiro policial em Apucarana, no Norte do Paraná.

Os 60 militares em formação já receberam aulas teóricas sobre armamento e praticaram o manuseio, através da montagem e desmontagem de diversas armas de fogo. A partir disso, todos estão aptos para realizar as aulas práticas, que acontecem na sede do Batalhão.

Os instrutores ensinam diversas técnicas para a turma, com o intuito de auxiliá-los nas mais variadas situações que enfrentarão nas ruas, no dia a dia de um policial militar.

O 10º BPM salienta, ainda, que além das aulas de tiro, os alunos em formação aprendem uma gama de outros conteúdos, para que, no segundo semestre, possam estar nas ruas reforçando a segurança da população.

Em caso de emergências, ligue 190. E, em caso de denúncias, entrar em contato com a Polícia Militar por meio do WhatsApp (43) 99608-9469.

