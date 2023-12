Alunos da Escola Municipal de Artes protagonizam 8 dias de espetáculos

Os tradicionais espetáculos didáticos de final de ano da Escola Municipal de Artes estão proporcionando desde sexta-feira (1) apresentações que encantam o público que vem lotando o Cine Teatro Fênix. São apresentações protagonizadas por cerca de 2 mil alunos que frequentam aulas de que música, dança e teatro oferecidas gratuitamente pela Prefeitura de Apucarana.

Com entrada franca e início às 20 horas, os oito dias de espetáculos do Festival das Artes 2023 teve início na sexta-feira, com apresentações do coral municipal, de violão e de bateria. Já na programação do último sábado os alunos de piano foram os artistas da noite.

Nesta segunda-feira, depois de um novo recital de piano, foi a vez dos alunos de violino mostrarem o quanto evoluíram no aprendizado do instrumento. A programação do Festival das Artes segue amanhã (6), proporcionando ao público apresentações de violão e bateria. Na quinta-feira e sexta-feira sobem ao palco os alunos de teatro da Escola Municipal de Artes. No primeiro dia acontece a Mostra de Teatro Juvenil e na noite seguinte Mostra de Teatro Adulto.

O sábado (9) e domingo (10) serão reservados para apresentações dos alunos de dança, com espetáculo de Ballet Juvenil Adulto e espetáculo de ballet infantil, respectivamente.

“A Escola Municipal de Artes é um orgulho para nossa cidade. Um investimento da administração municipal que tem um retorno de encher os olhos. As apresentações que estamos assistindo comprovam o alcance desse programa na vida de tantos apucaranenses. Parabéns a cada um que subiu neste palco e nos emocionou com um grande espetáculo”, afirma o prefeito Junior da Femac.

A Escola Municipal de Artes, da Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal da Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur), ministra aulas gratuitamente na Casa da Cultura, anexa ao Cine Teatro Fênix.

