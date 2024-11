Alunos da Escola Adventista emociona pacientes em tratamento de câncer

continua após publicidade

Pacientes e acompanhantes da Unidade de Tratamento do Câncer do Hospital da Providência vivenciaram momentos de emoção proporcionados pelo coral de alunos da Escola Adventista que fez uma apresentação aos pacientes que aguardavam consultas e tratamentos no local. A ação especial faz parte da campanha Outubro Rosa.

📰 LEIA MAIS: Conheça sapateiro de Apucarana que mantém legado familiar do ofício

continua após publicidade

Sob a direção de professores da Escola Adventista, as crianças entoaram uma canção que transmitia mensagens de fé e bênçãos de Deus. ”É um projeto que existe há alguns anos, os alunos amam vir na Unidade, eles ficam esperando por esta data, viemos com três turmas porque todos queriam participar”, afirma a professora Selma Maria das Chagas.

Segundo Suellen Karoline, coordenadora da Unidade de Tratamento do Câncer, essas iniciativas são fundamentais para humanizar o ambiente hospitalar. "A presença dessas crianças trouxe alegria e esperança para nossos pacientes. Sabemos que momentos como esse têm um impacto emocional positivo e podem ajudar no processo de recuperação", afirma.

📲Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

continua após publicidade

A campanha do Outubro Rosa da Unidade de Tratamento do Câncer se estende por todo o mês de outubro e tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância de exames regulares e do diagnóstico precoce, que são essenciais para aumentar as chances de cura do câncer de mama.

Siga o TNOnline no Google News