Alunos da educação infantil encantam o público com musical

A Autarquia Municipal de Educação, em parceria com a Academia Sebastian Bach, realizou o espetáculo Trem da Alegria. Aproximadamente 250 crianças, dos 24 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), subiram no palco do Cine Teatro Fênix, na tarde desse domingo (19/11), e encantaram o público com a apresentação de músicas infantis, como Amiguinho (Carrossel), Palavrinhas Mágicas (Eliana), Trenzinho Comilão (Pe. Zezinho) e Vamos à Escola (Yasmin Veríssimo).

O currículo da rede municipal de Apucarana prevê que todos os estudantes, desde a Educação Infantil até o 5º Ano do Ensino Fundamental, sejam contemplados com aulas de música. “A musicalização traz muitos benefícios às crianças em processo de alfabetização, pois trabalha a linguagem, melhora a dicção, auxilia no aprendizado de novas palavras e expressões e contribui no exercício de interpretação de textos. Eu sempre me impressiono com a desinibição que os nossos meninos e meninas mostram no palco. Parabéns aos professores, coordenadores e diretores pelo excelente trabalho que vocês têm feito nos CMEIs", disse o prefeito Junior da Femac.

A secretária municipal de educação, Marli Fernandes, destacou que o espetáculo Trem da Alegria foi apresentado em duas sessões, às 14h30 e às 17h. “Nós atendemos a um pedido das famílias, para que um número maior de pessoas pudesse assistir às apresentações. A música na educação é uma ferramenta ludopedagógica, ou seja, uma atividade que propicia que as crianças se divirtam e aprendam ao mesmo tempo. Além dos benefícios já citados pelo prefeito, acrescento o desenvolvimento da criatividade, da concentração, do raciocínio lógico, das habilidades socioemocionais e da socialização", afirmou.

O coral de estudantes das 36 escolas municipais também deve apresentar à comunidade um pouco daquilo que eles aprenderam ao longo do ano letivo. “A nossa tradicional Cantata de Natal das Escolas Municipais está prevista para o dia 19 de dezembro, no platô da Praça Rui Barbosa. Com certeza, será mais um belíssimo espetáculo! Desde já, convidamos toda a população para prestigiar,” concluiu o prefeito.

