Alunos com Síndrome de Down recebem atendimento especializado

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Dia 21 é celebrado o Dia Internacional da Síndrome de Down

Nesta terça-feira, 21 de março, celebra-se o Dia Internacional da Síndrome de Down. A data foi criada para conscientizar a população e quebrar o estigma social acerca desta condição genética, que afeta aproximadamente 300 mil brasileiros. Em Apucarana, a Autarquia Municipal de Educação oferece atendimento especializado a nove estudantes diagnosticados com a síndrome.

continua após publicidade .

“As crianças com Síndrome de Down têm algumas características que as diferenciam das demais, como olhos amendoados, baixo tônus muscular e mãos e pés menores. Elas também podem ter um desenvolvimento físico e intelectual um pouco mais lento, porém são perfeitamente capazes de aprender e de se adaptar à vida em sociedade. Basta que recebam os estímulos adequados,” disse o prefeito Junior da Femac.

A secretária Marli Fernandes destaca que, na rede municipal de Apucarana, os estudantes com Síndrome de Down recebem todo o suporte de que necessitam para o seu progresso. “Eles frequentam classes especiais e salas de recursos multifuncionais nas escolas e também são acompanhados pelos especialistas do nosso Centro de Apoio Multiprofissional ao Escolar (CAME),” detalhou.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Câmara de Apucarana aprova nome de novo hospital; confira

“Como os estudantes com Síndrome de Down aprendem com mais facilidade por meio dos estímulos visuais, nós orientamos os professores a adaptarem as aulas e a utilizarem materiais concretos no desenvolvimento de atividades, conceitos e ideias. Sempre que possível, deve-se relacionar os conteúdos às experiências do dia a dia da criança. Todo esse trabalho é registrado através do Plano Educacional Individualizado e de um portfólio para arquivo,” acrescentou a diretora do CAME, Léia Sofia Viale.

Conforme o vice-prefeito Paulo Vital, a inclusão das crianças com necessidades especiais nos CMEIs e Escolas é prioridade na atual gestão. “O nosso lema é ‘ninguém fica para trás’. Afinal, um município só se torna um lugar bom para se viver quando inclui a todos. Por isso, nós também implantamos o ensino da Língua Brasileira de Sinais (Libras) no currículo da rede municipal de ensino a partir do ano passado, para todas as turmas do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental,” finalizou.

Siga o TNOnline no Google News