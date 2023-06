Alunos celebram Dia do Meio Ambiente com plantio de árvores

Um grupo de alunos da Escola Adventista de Apucarana, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, promoveram nesta segunda-feira (5) o plantio de mudas de ipês às margens do lago do Parque Municipal Jaboti.

continua após publicidade

A ação, comemorativa ao Dia Mundial do Meio Ambiente, contou com a participação do prefeito Júnior da Femac. “Uma árvore tem uma importante função dentro do ecossistema. Ela fornece sombra, frutos. Abrigo para aves e outros animais silvestres, para inúmeros insetos. Esta atividade de educação ambiental direcionada aos alunos é algo fascinante. Certamente eles vão levar esta prática para toda a vida. Sempre que passearem pelo parque vão lembrar deste dia, da importância da preservação e dos respeito às leis ambientais”, pontuou o prefeito Júnior da Femac, que plantou uma muda com auxílio dos alunos Matheus e Nicolas.

-LEIA MAIS: Condutor de bitrem e família fogem de abordagem em carro de aplicativo

continua após publicidade

Da atividade, participaram também o secretário Municipal de Meio Ambiente (Sema), Gentil Pereira e o superintendente, Sérgio Bobig, da Polícia Militar Ambiental do Paraná (Força Verde), Soldado Lamarca e a diretora do Colégio Adventista, professora Rosimeire Batista Taborda. “Até o dia 25 vamos desenvolver ainda muitas outras ações em comemoração ao “mês do meio ambiente”. Atividades em parceria com escolas, entidades e organizações de governo, como o Exército e Sanepar”, disse Gentil Pereira.

Durante o plantio de mudas, a diretora da Escola Adventista realizou uma mini-palestra ao grupo de alunos, explanando sobre os benefícios das árvores e da importância da preservação ambiental.

Siga o TNOnline no Google News