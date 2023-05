Alunos apucaranenses se destacam na fase regional dos JEP's

Da Redação

Atletismo é uma das modalidades dos JEP's

Os alunos/atletas dos colégios de Apucarana na categoria A (de 15 a 17 anos) que competiram nas modalidades de atletismo, tênis de mesa e xadrez foram destaques nesse final de semana durante a realização da fase regional dos Jogos Escolares do Paraná (JEP´s). A competição prossegue até esta quarta-feira (10/05) em Borrazópolis, também com disputas de basquetebol, futsal, handebol e voleibol (masculino e feminino).

O professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes, disse que os apucaranenses foram muito bem nas modalidades individuais e estão também na luta por boas colocações nas coletivas. “Os nossos atletas conquistaram inúmeras medalhas, muitas vitórias, principalmente no atletismo, disputa que aconteceu no sábado e nesse domingo na pista do Complexo Esportivo Lagoão, com o incentivo do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor Tom Barros.

Apucarana no atletismo conquistou 24 medalhas, com 7 de ouro, 8 de prata e 9 de bronze. Foram campeões em suas provas os alunos Emanuel Machado (Colégio Tadashi Enomoto), Mayk Gouveia (Escola José Menegazzo), Guilherme Paschoal (Heitor Furtado), Jhulia Silva (Tadashi Enomoto), Gabrielly de Souza (Alberto Santos Dumont), Madelaine Silva (Heitor Furtado) e Ana Clara Cazadei (Mater Dei). Também foram medalhistas alunos dos colégios Padre José Canale, Nossa Senhora da Glória, São José, Padre José de Anchieta e Izidoro Luiz Cerávolo.

Na modalidade de xadrez feminino, Apucarana, representada pelo Colégio Platão, faturou duas medalhas de prata e uma de bronze. Jady Maria da Silva foi vice-campeã no xadrez relâmpago e Emilly Santos ficou em segundo lugar no xadrez rápido. Também no xadrez rápido, Isadora de Souza terminou a competição na terceira posição.

No xadrez convencional masculino A, o Platão foi campeão com Ian Cazange, Gabriel Vendrametto, Daniel Takeguti e João Pedro Marin. O Colégio José Canale obteve a segunda posição. O Platão também ficou em primeiro lugar no xadrez convencional feminino A, com Jady Maria, Emilly Santos e Isadora de Souza.

No tênis de mesa individual feminino, destaque para a aluna Pamela Cordeiro de Santana, do Colégio Vale do Saber, que conquistou a medalha de bronze em Borrazópolis.

MODALIDADES COLETIVAS – No município de Borrazópolis, Apucarana também vem sendo representada nas modalidades de basquetebol, futsal, handebol e voleibol A (masculino e feminino).

No basquetebol, o Colégio Platão foi campeão na categoria masculina e vice na categoria feminina. No masculino, o Platão venceu as equipes do Colégio Padre Ângelo Casagrande (Marilândia do Sul), Colégio Julio Junqueira (Arapongas) e Colégio João Paulo (Bom Sucesso).

Nas demais modalidades até agora os resultados foram: futsal feminino – Colégio São José 2 x 0 Érico Veríssimo (Faxinal); futsal masculino – Platão 7 x 3 Ângelo Casagrande; futsal masculino – Platão 6 x 2 Colégio Marumbi; e futsal feminino – São José 0 x 5 Antônio Garcez Novaes (Arapongas).

Futsal paradesportivo masculino – Escola José Menegazzo (Apucarana) 11 x 0 Escola Mary Micallef (Faxinal); e Escola José Menegazzo 12 x 1 Escola Marumbi.

Handebol masculino – Colégio São José 21 x 10 Colégio Abraham Lincoln (Kaloré); e São José 16 x 35 Colégio Emílio de Menezes (Arapongas).

Voleibol masculino – São José 2 x 0 Colégio Rosa Calsavara (Cambira), São José 2 x 0 Colégio Emílio de Menezes; e voleibol feminino – São José 2 x 0 Sesi (Arapongas).

