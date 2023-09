Alunos apucaranenses disputam o 6º Festival de Atletismo

Depois do sucesso na categoria feminina no último final de semana, acontecerá neste sábado (30), a partir das 8 horas, no Complexo Esportivo Estação Cidadania, em Apucarana, a etapa masculina do 6º Festival de Atletismo das Escolas Municipais. O evento é realizado pela Prefeitura de Apucarana, por meio da Autarquia Municipal de Educação (AME) e da Secretaria Municipal de Esportes. Mais de 600 alunos/atletas das 36 escolas municipais estão inscritos no festival.

A atividade será realizada com a disputa de provas de 60m, 70m e 80m, salto em distância, arremesso de peso e lançamento de dardo nas categorias sub-9 (nascidos em 2014), sub-10 (nascidos em 2013) e sub-11 (nascidos em 2012).

“O festival foi criado com o objetivo de fomentar o gosto pelo atletismo desde a infância. É sempre uma alegria de poder acompanhar as crianças se divertindo e praticando um esporte. Dos nossos festivais surgem novos talentos que num futuro bem próximo defenderão o município em várias competições”, destaca o prefeito Junior da Femac.

“A realização das provas femininas no último sábado foi uma festa maravilhosa. As crianças se divertiram e as famílias compareceram em peso para torcer por suas filhas. Eu tenho certeza de que a etapa masculina, amanhã, será novamente um sucesso”, disse a secretária de Educação, Marli Fernandes.

“O evento, que é realizado anualmente no município, busca oferecer uma experiência enriquecedora para as crianças, proporcionando uma oportunidade valiosa para aprimorar suas habilidades motoras, afetivas e sociais”, frisa o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes.

Na 6ª edição do Festival de Atletismo das Escolas Municipais todos os alunos/atletas serão premiados com medalhas.

