Alunos apresentam sarau de poesias no Cine Teatro Fênix

Na noite desta terça-feira (09), foi realizada, no Cine Teatro Fênix, a sétima edição do Sarau de Poesias das Escolas Municipais de Apucarana, por meio da Autarquia Municipal de Educação.

Alunos com idades entre 4 e 10 anos, das turmas da pré-escola ao 5º ano do ensino fundamental, subiram ao palco e declamaram poemas de autoria própria, sobre temas como amizade, família, cidadania, cuidado com a saúde, preservação ambiental e história do município.



O Sarau de Poesias é o ápice de um projeto de leitura e produção textual desenvolvido na rede desde 2015. “Como parte das ações, nós equipamos todas as salas das 35 escolas municipais com bibliotecas itinerantes, que são estantes capazes de armazenar e transportar livros. Os CMEIs também foram contemplados com bibliotecas. Desta forma, as obras literárias ficam sempre ao alcance das mãos dos alunos, que podem folheá-las durante as aulas, no período do recreio ou até mesmo levá-las para casa nas sacolas de leitura. Além disso, ao longo do ano letivo, os professores apresentam às turmas as principais características do gênero poético, promovem momentos de contação de histórias, oficinas de produção de texto e recitais escolares. A apresentação-destaque de cada unidade de ensino é reproduzida, posteriormente, no Sarau de Poesias que organizamos anualmente no Cine Teatro Fênix,” detalhou a secretária municipal de educação, Marli Fernandes.



Segundo o prefeito Junior da Femac, os resultados alcançados com o desenvolvimento do projeto de leitura e produção de texto são excelentes. “A iniciativa já foi contemplada com o Prêmio Gestor Público Paraná, do Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado, em 2017, e ficou entre as finalistas no Prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro, em 2019. Mas o melhor de tudo é que as nossas crianças estão aprendendo a comunicarem-se, a argumentarem e a defenderem suas ideias, habilidades essenciais no mercado de trabalho e na vida em sociedade,” disse.

Durante o evento, no Cine Teatro, a aluna Mariana dos Santos Rodrigues, da turma de 4º ano, da Escola Municipal Albino Biacchi, presenteou o prefeito Junior da Femac e a secretária Marli Fernandes com exemplares do livro Vida de Criança, que ela mesma escreveu e publicou.

“Excelentíssimo senhor prefeito, obrigada por zelar das crianças e com elas sempre se preocupar. Sou grata por receber uma educação de qualidade. Aproveite a leitura para lembrar-se da sua vida de criança,” escreveu a menina na dedicatória do livro entregue ao chefe do executivo municipal.

Prestigiaram ainda a sétima edição do Sarau de Poesias das Escolas Municipais de Apucarana, os vereadores Mauro Bertoli e Jossuela Pirelli; a representante do Núcleo Regional de Educação (NRE), Eliane de Mattos Pires; a representante da Secretaria Municipal da Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur), Sueli de Oliveira; e o representante da Autarquia Municipal de Saúde (AMS), Alex Júlio Barbosa.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.