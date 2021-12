Alunos apresentam cantata natalina na Praça Rui Barbosa

Da Redação

Centenas de pessoas compareceram, ontem (15), à Praça Rui Barbosa, para prestigiar a Cantata de Natal das Escolas Municipais de Apucarana. Os alunos encantaram o público, recontando a história do nascimento do menino Jesus por meio de canções como Jumentinho, Bate o Sino, Noite Feliz, Um Mundo Bem Melhor e Glória in Excelsis Deo.

“A apresentação deste ano foi ainda mais emocionante do que as das edições anteriores, porque foi a primeira cantata natalina que pudemos realizar pós-pandemia. As nossas crianças protagonizaram um verdadeiro show de cores, brilhos e vozes. A retomada das atividades presenciais da educação tem sido motivo de muita alegria e comemoração”, afirmou a secretária Marli Fernandes.

Os doze mil alunos da rede municipal de Apucarana, matriculados nos 24 centros infantis e 35 escolas, têm aulas semanais de música. A oficina é ofertada em parceria com a Academia Johann Sebastian Bach.

“A música estimula diversas áreas do cérebro, contribuindo para a melhora da concentração e da memória. Além disso, ela costuma unir as pessoas, assim como nesta noite especial. Eu desejo boas festas e um ano novo repleto de saúde e prosperidade a todos os apucaranenses,” disse o prefeito Junior da Femac.

No final da Cantata de Natal, os alunos ainda foram surpreendidos com a chegada do Papai Noel e seus ajudantes Elfos.