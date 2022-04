Da Redação

Alunos aprendem sobre a história da colonização de Apucarana

Os estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental, das 35 escolas que compõem a rede municipal de ensino, estão participando de visitas guiadas ao Museu do Café, situado no Distrito do Pirapó, com o intuito de aprenderem um pouco mais sobre a história da colonização de Apucarana. A ação faz parte de um projeto desenvolvido em parceria pela Autarquia Municipal de Educação (AME) e a Secretaria Municipal da Promoção Artística, Cultural de Turística (PROMATUR).

O prefeito Junior da Femac lembra que a cafeicultura foi fundamental para o desenvolvimento de Apucarana. “A cultura representou a força motriz da nossa economia entre as décadas de 1940 e 1970, atraindo muitos imigrantes para a cidade. Até hoje, o grão produzido aqui é considerado um dos melhores do país”, disse.

“Aprender sobre a história do próprio município faz parte do currículo escolar da rede, construído em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Referencial Curricular do Paraná (RCPR). Por meio das visitas ao Museu do Café, os alunos têm acesso a um vasto acervo de peças de época, que foi captado junto aos pioneiros e seus descendentes, desde ferramentas, apetrechos, utensílios domésticos, documentos e até fotos,” acrescentou a secretária municipal de educação, Marli Fernandes.

O cronograma das visitas ao Museu do Café segue até meados de agosto, contemplando 1.353 estudantes. Ao final do projeto, eles deverão escrever uma redação sobre a história da cafeicultura local. Os melhores textos serão premiados por ocasião da 16ª Festa do Café, a ser realizada em setembro, no Distrito de Pirapó.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.