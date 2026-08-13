Aluno negro denuncia ofensas e cânticos racistas na Unespar de Apucarana (PR)

A direção da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), campus de Apucarana (PR), está investigando um caso de racismo ocorrido nas dependências da instituição na noite da última segunda-feira (10). Um estudante negro relatou ter sido alvo de manifestações discriminatórias por outros alunos, incluindo cânticos racistas e ofensas. A universidade emitiu uma nota de repúdio classificando as condutas como crime tipificado pela Lei nº 7.716/1989.

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O caso chegou ao conhecimento da universidade na terça-feira (11), quando o aluno procurou a Divisão de Apoio Estudantil (DivAs). Ele foi acolhido pela assistente social chefe da divisão. O diretor do campus, professor José Ricardo dos Santos, também se reuniu pessoalmente com o estudante para prestar apoio, acompanhado da representante do Núcleo Estudantil Racial (Nera).

"Recebi esse aluno e ouvi a denúncia. Estamos dando todo apoio para ele, orientando-o, inclusive, sobre as formas que ele deve seguir para denunciar o caso formalmente na ouvidoria da Unespar e também na Polícia Civil por meio de boletim de ocorrência", afirmou o diretor. Segundo ele, o estudante estava sozinho no momento das agressões, impossibilitando a apresentação imediata de testemunhas. O curso em que o aluno estuda não foi divulgado para não expor a vítima.

Apesar de a direção já ter iniciado uma apuração interna, o estudante ainda não formalizou a queixa nos canais oficiais. O professor, no entanto, pondera que a decisão de levar o caso adiante é exclusiva da vítima. "Se não formalizar, é um direito dele", disse, observando que a instituição apenas poderá buscar formas de punir os responsáveis caso as denúncias sejam formalizadas e uma investigação oficial seja feita.

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O diretor assinala que o estudante, vítima das ofensas, "ficou bastante abalado" no dia dos fatos. Ele repudiou as agressões racistas, lembrando que se trata de um crime previsto na legislação federal. "Já adotamos ações de combate ao racismo no campus, mas iremos reforçar esse trabalho, realizando uma campanha educativa na instituição", disse. José Ricardo afirma que a nota de repúdio será afixada em todas as salas de aula e ele também irá conversar pessoalmente com os alunos.

NOTA DE REPÚDIO

Em comunicado oficial divulgado nas redes sociais, a Unespar ressaltou que o ambiente acadêmico é voltado à transformação social, sendo práticas discriminatórias consideradas inadmissíveis. A instituição informou ainda que adotará todas as medidas administrativas, disciplinares e legais cabíveis para apurar os fatos.

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Veja na íntegra:

A Unespar Campus Apucarana manifesta veemente repúdio aos recentes episódios de racismo e intolerância ocorridos na instituição (condutas tipificadas como crime pela Lei nº 7.716/1989), incluindo a entoação de cânticos racistas.

A Universidade reitera que tais condutas são absolutamente incompatíveis com os princípios éticos e acadêmicos que regem a vida institucional. A instituição ressalta que o ambiente acadêmico é voltado à formação e à transformação social, sendo inadmissíveis práticas discriminatórias.

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Diante do ocorrido, a instituição informa que adotará todas as medidas administrativas, disciplinares e legais cabíveis, em conformidade com sua legislação interna e com o ordenamento jurídico vigente, assegurando a devida apuração dos fatos e o acolhimento às pessoas atingidas.

UNESPAR - Universidade Estadual do Paraná Campus de Apucarana"





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Foto: Unespar Foto: Unespar



