Aluno e professora conquistam prêmios em concurso cultural

Da Redação

A Prefeitura de Apucarana, a Autarquia Municipal de Educação e o Instituto GRPCOM realizaram, na tarde de hoje (14/10), a cerimônia de premiação do aluno Guilherme Torresan de Oliveira e da professora Rosely Pereira Haskel, que se destacaram na edição deste ano do concurso cultural Televisando.

continua após publicidade .

O Televisando é um projeto do Instituto GRPCOM, em parceria com a RPCTV, que coloca a força da televisão a serviço da comunidade escolar. “Por meio da iniciativa, os professores recebem formação e aprendem a utilizar as reportagens veiculadas nos telejornais da emissora como recursos pedagógicos, enriquecendo o processo ensino-aprendizagem e promovendo a educação para a cidadania,” explicou o prefeito Junior da Femac.

“As escolas municipais apucaranenses são adeptas do Televisando há vários anos e muitos professores e alunos já foram premiados no concurso. Porém, mais do que troféus e presentes, o importante mesmo são os conhecimentos oportunizados pelo projeto,” acrescentou a secretária municipal de educação, Marli Fernandes.

continua após publicidade .

Na edição deste ano, na categoria Família Televisando, o regulamento propunha que os responsáveis pelos estudantes enviassem fotolegendas, por meio do aplicativo Você na RPC, respondendo à pergunta: Como a RPC faz parte do dia a dia da nossa família?

Os pais do aluno Guilherme Torresan de Oliveira inscreveram uma foto acompanhada do seguinte texto no concurso: “A RPC fez a diferença na vida do meu filho, a partir da reportagem sobre a vida do Lucas, foi possível verificar seu esforço e dedicação para conseguir assistir as aulas online, permitindo que meu filho refletisse um pouco sobre a sua vida e sua rotina de estudo, passando a dar valor e priorizar as pequenas coisas. Ele viu que podemos chegar onde queremos, independente das condições sociais” (sic).

As fotolegendas inscritas no concurso cultural Televisando foram submetidas a uma votação popular, que mobilizou mais de 700 mil pessoas. “A produção dos pais do nosso aluno foi uma das cinco eleitas pelo público. Por isso, ele e a professora dele foram premiados com certificados e aparelhos de televisão. A Escola Municipal Augusto Weyand também recebeu uma placa de unidade de ensino premiada,” acrescentou a secretária de educação.

continua após publicidade .

“Nós temos vivido em uma época de muita desinformação e fake news. Neste sentido, é essencial que as crianças aprendam desde cedo a filtrar, com criticidade, as informações que recebem por meio dos jornais, da televisão e das redes sociais. Parabéns aos premiados no concurso e ao Instituto GRPCOM pelo desenvolvimento do projeto,” congratulou o prefeito Junior da Femac.

“Eu agradeço ao prefeito Junior da Femac por todos os investimentos que foram feitos na área da educação nos últimos anos. Os alunos, como meu filho, só conseguem brilhar nos concursos e provas porque as escolas encontram-se bem equipadas e os docentes têm boas condições para realizar o seu trabalho,” afirmou a mãe do aluno premiado, que também é professora na Escola Municipal Augusto Weyand, Angela Torresan de Oliveira.