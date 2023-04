Aluno do 'São Bartolomeu' morre após acidente com moto em Apucarana

Da Redação

Foto disponibilizada pela família do jovem - Montagem TNOnline

O jovem, de 15 anos de idade, que ficou gravemente ferido após bater a motocicleta que conduzia contra uma árvore na última quinta-feira (30) no Parque Industrial Norte, morreu no Hospital da Providência, em Apucarana, norte do Paraná, neste domingo (2).

Andrey da Silva Gabriel estava internado em estado grave desde o dia do acidente. Diversas correntes de oração foram feitas para o jovem. Amigos da igreja em que ele participava, inclusive, se reuniram ao redor da instituição de saúde, para rezar pela melhora do adolescente.

A reportagem do TNOnline conversou com o tio de Andrey, Robson Aparecido de Assis, que informou que o rapaz, que era estudante do Colégio Estadual São Bartolomeu, sofreu um traumatismo craniano e que a família autorizou a doação de órgãos.



"Mesmo na sua morte, nosso garoto ainda vai fazer o bem doando os órgãos", contou Robson. "Nossa família chorou ontem, porém várias famílias sorrirão, pois seus entes serão salvos através dele", desabafou ainda o tio, relatando que a equipe médica afirmou que aproximadamente 10 a 12 pessoas seriam salvas com a doação de órgãos.

Nas redes sociais, a comoção pelo falecimento do jovem é grande. "E hoje acordo com a notícia da sua mãe no grupo que você, nosso menino, foi morar com o Senhor. Não dá para acreditar que você, logo você, um menino de ouro, um menino tão bom, um amigo super amigo, se foi! Só vão ficar as lembranças boas que eu tive com você", escreveu uma amiga do jovem.

Até o momento não há informações sobre o velório e sepultamento do jovem.





O acidente

O grave acidente aconteceu na Avenida Zilda Seixas do Amaral, no Parque Industrial Norte do município. A princípio, nenhum outro veículo se envolveu na colisão e ele estaria sozinho na motocicleta. O Samu atendeu a vítima, e o Siate do Corpo de Bombeiros deu apoio no local.

