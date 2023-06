Aluno apresenta maquete do Espaço das Feiras ao prefeito

Prefeito Junior da Femac ao lado do estudante Ângelo Ribeiro Manfrói

Estudioso, apaixonado por leitura e ciências, o jovem apucaranense Ângelo Ribeiro Manfrói, de apenas 10 anos, foi destaque nesta quinta-feira (15) na Prefeitura de Apucarana. No hall de espera do gabinete municipal, chamava atenção pelo que segurava cuidadosamente nos braços e, dentro de instantes, iria apresentar ao prefeito Júnior da Femac: uma maquete do Espaço das Feiras.

Produzida como trabalho escolar dentro das atividades de ciências, o resultado impressiona pelo capricho e riqueza de detalhes. Acompanhado do irmão menor, Bento, e dos pais, Vanessa Anhaia Ribeiro e Álvaro Fernandes Manfrói, o aluno do 5º ano da Escola Adventista de Apucarana recebeu o reconhecimento do gestor municipal, que também é engenheiro civil.

“Com certeza você é um orgulho para os seus pais. Quando eu tinha mais ou menos a sua idade, produzi uma maquete da Catedral Nossa Senhora de Lourdes. Este seu trabalho é incrível, tem estética, medida, talento nato. Retrata muito bem todo o conceito deste espaço, que é multiuso e, após dois anos de atividade, se consolidou como ponto de encontro dos apucaranenses e gerador de renda para produtores rurais, artesãos e pequenos empreendedores”, disse Júnior da Femac.

Os pais assinalaram a oportunidade de apresentar o trabalho escolar ao prefeito da cidade. “Estamos muito orgulhosos. Esta agenda confere um reconhecimento especial e um estímulo ainda maior ao talento do Ângelo”, disseram. Também acompanhou a agenda a superintendente da Chefia de Gabinete, Eliana Rocha.

