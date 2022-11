Alunas de Apucarana recebem premiação do Lions Clube Vitória Régia

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A equipe de professores, pedagogos e direção estava toda envolvida com o desenvolvimento do concurso, o Prof. Júnior trabalhou o tema com os adolescentes

Na tarde desta quarta-feira (16), o Lions Clube Vitória Régia, em parceria com o Colégio Estadual Guaracy Freire, localizado no Núcleo Habitacional Adriano Correia, em Apucarana, fez a entrega da premiação à três alunas vencedoras do concurso de desenho “Cartaz da Paz”.

continua após publicidade .

Segundo a Secretária do Clube, Cirley Flores “é um meio que crianças podem conhecer, discutir, criar e expressar-se sobre um tema que envolva a paz”. Este ano o tema foi “Liderar com Compaixão”. Quase uma centena de alunos dos sextos e sétimos anos foram envolvidos no projeto.

LEIA MAIS: Dia Mundial do Prematuro: UTI Neonatal de Apucarana realiza ação

continua após publicidade .

Conforme a presidente do Clube, Ana Cleusa Delben, “tantas vezes, somos chamados à coordenar um grupo, um time, uma equipe e precisamos estar atentos para não confundir a liderança, aquele que empolga, motiva, influencia, com aquele que só manda, só controla, só aponta o erro, não é? E, ter compaixão é sinônimo de ser solidário, bondoso, misericordioso com o próximo.”

O concurso envolve várias etapas, sendo a primeira fase a escolha do cartaz local, após isso uma fase distrital/regional (LD-6), onde é definido o aluno que vai representar as regiões Norte e Nordeste do Paraná. Logo após é indicado um cartaz que representa a região sul do Brasil, O Distrito Múltiplo Lions Ld, e em fevereiro será selecionado um a nível mundial.

A equipe de professores, pedagogos e direção estava toda envolvida com o desenvolvimento do concurso, o Prof. Júnior trabalhou o tema com os adolescentes.

continua após publicidade .

As vencedoras foram:

3º lugar

Ana Júlia Ruiz de Morais, 7º ano A;

2º lugar

continua após publicidade .

Ana Elisa, 6º ano B;

1º lugar

Tayla Karolen, também do 6º ano B.

Siga o TNOnline no Google News